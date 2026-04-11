Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche mantiene una fuerte presencia en la región Caribe de Colombia, donde se ha convertido en uno de los sorteos preferidos por miles de apostadores. Su frecuencia diaria y la facilidad para participar han impulsado su popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche crece la expectativa por conocer el número ganador.



Resultado oficial del Sinuano Noche - 11 de abril de 2026

En el más reciente sorteo del chance Sinuano Noche, el resultado oficial fue: 1180 - 6.



Número ganador: 1180

Dos últimas cifras : 80

Tres últimas cifras: 180

Quinta: 6

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo posiciona como una de las alternativas más constantes dentro del mercado de juegos de azar en el país.

Los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m., horario en el que los jugadores consultan de manera masiva si su apuesta coincide con la cifra ganadora.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La dinámica de este sorteo es simple y accesible. Para participar, el jugador debe escoger un número y definir la modalidad de apuesta que desea utilizar.

El valor de las apuestas generalmente oscila entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de un público amplio. Esta característica ha sido clave para que el Sinuano Noche se mantenga como una opción recurrente entre los juegos de azar en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades de juego, pensadas para ajustarse a distintas estrategias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acertar el último dígito

Gracias a esta variedad, los jugadores cuentan con múltiples alternativas al momento de apostar.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

El avance de las plataformas digitales ha permitido que este sorteo también pueda jugarse en línea mediante operadores autorizados por Coljuegos, lo que garantiza seguridad y legalidad.



El proceso para participar de manera virtual es el siguiente:



Crear una cuenta en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Seleccionar el número, la modalidad y el sorteo

Confirmar la apuesta y conservar el comprobante

Este sistema facilita el acceso desde cualquier lugar del país sin necesidad de acudir a puntos físicos.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos dentro de los plazos establecidos.

Documentación básica:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago del premio.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:

