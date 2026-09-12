Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance más consultados en la región Caribe. Cada noche, los jugadores revisan el resultado para comprobar si las cifras de su apuesta coinciden con el número ganador.

El juego cuenta con diferentes modalidades y una quinta balota, un dígito adicional que acompaña el resultado principal y puede representar una oportunidad complementaria de premio.

Resultado del Sinuano Noche hoy, 12 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza su sorteo todos los días. Los resultados se conocen habitualmente después de las 10:30 p. m.

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Los jugadores deben esperar la realización del sorteo para consultar las cifras oficiales y compararlas con las registradas en su tiquete.

¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con varias opciones de apuesta, permitiendo que los jugadores elijan la modalidad que prefieran según su forma de participar.

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Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, aunque pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras directo: deben acertarse las tres últimas cifras en el mismo orden.

deben acertarse las tres últimas cifras en el mismo orden. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

Los valores de las apuestas pueden estar entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota corresponde a un dígito adicional que acompaña el número principal del resultado. Esta cifra puede generar una oportunidad complementaria de premio cuando coincide con las condiciones de la apuesta realizada.

Por eso, al consultar el resultado del Sinuano Noche, también es importante revisar la quinta balota.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio se debe conservar el tiquete original y presentar la documentación requerida.

Los requisitos incluyen:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El proceso depende del valor del premio:

