Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 13 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Cada día, miles de jugadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado alguna de las combinaciones ganadoras y obtener uno de los premios que ofrece este tradicional sorteo.

Número ganador del Sinuano Noche del sábado 13 de junio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el sábado 13 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en breve resultado).

Número ganador:



Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

La quinta balota sigue ganando protagonismo

Una de las innovaciones más importantes implementadas en el Sinuano Noche durante 2025 fue la incorporación de la denominada quinta balota o número adicional. Este dígito complementa el resultado principal y permite acceder a nuevas opciones de premio cuando coincide con la selección realizada por el apostador.

La inclusión de esta modalidad ha despertado un mayor interés entre los jugadores habituales, ya que amplía las posibilidades de ganar y añade una alternativa extra de participación en cada sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

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El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m. Los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad de juego elegida y del valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego cuenta con varias opciones para que los participantes elijan la que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: Permite ganar al acertar las cuatro cifras sorteadas sin importar el orden en el que aparezcan.

Tres cifras directo: La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.

Combinado de tres cifras: Entrega premio si las tres últimas cifras coinciden, sin importar el orden.

Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña: Premia a quienes logran acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

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El procedimiento para cobrar un premio depende del valor ganado. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica para iniciar el trámite.

Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Solo se requiere presentar la documentación básica establecida por el operador.

Premios entre 48 y 181 UVT



Además de los documentos obligatorios, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

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En estos casos será necesario presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días para completar el proceso de pago.

Con sus diferentes modalidades de juego y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche continúa siendo una de las alternativas favoritas para quienes buscan probar suerte cada noche en Colombia.