Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, los participantes revisan el resultado oficial para comprobar si acertaron el número ganador y si pueden acceder a alguno de los premios disponibles.

Entre las opciones que ofrece este juego se encuentra la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y representa una alternativa complementaria para los jugadores.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Noche para este sábado 29 de agosto de 2026 fue el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si el tiquete obtuvo algún premio.



La quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota corresponde a una cifra adicional que acompaña el número principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada durante 2025 y permite acceder a premios complementarios cuando coincide con la apuesta realizada.

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Esta alternativa se suma a las diferentes formas de juego disponibles para los participantes del Sinuano Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

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Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que decidan jugar.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego cuenta con varias alternativas para que los participantes seleccionen la opción que prefieran.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido. Todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Para reclamar cualquier premio se requiere:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida para realizar el cobro.

Solo requieren la documentación básica establecida para realizar el cobro. Premios entre 48 y 181 UVTA

demás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

demás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

También debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los documentos básicos y el formulario SIPLAFT.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Sinuano Noche continúa entre los chances más consultados por los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.