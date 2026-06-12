Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 12 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche se mantiene entre los sorteos más seguidos por los jugadores colombianos, especialmente en la región Caribe. Cada noche, miles de personas consultan los resultados oficiales para verificar si alguna de sus apuestas resultó ganadora y conocer los premios disponibles.

Número ganador del Sinuano Noche del 12 de junio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el viernes 12 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

La quinta balota amplía las opciones para los jugadores

Una de las novedades que ha tomado relevancia en el Sinuano Noche es la incorporación de la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta modalidad, implementada durante 2025, complementa el resultado principal del sorteo y ofrece nuevas posibilidades de obtener premios.



Gracias a esta alternativa, los participantes cuentan con más oportunidades de acertar combinaciones ganadoras, lo que ha incrementado el interés de quienes juegan regularmente.

¿A qué hora se realiza el sorteo del Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El juego ofrece diferentes opciones para que cada participante elija la forma de apostar que mejor se adapte a sus preferencias.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Combinado de cuatro cifras Permite obtener premio acertando las cuatro cifras ganadoras sin importar la posición en la que aparezcan.



Tres cifras directo La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado oficial en el orden correcto.



Combinado de tres cifras Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque estas aparezcan en un orden diferente.



Dos cifras o pata Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.



Una cifra o uña Esta modalidad premia a los jugadores que logran acertar únicamente la última cifra sorteada.

Cómo reclamar un premio del Chance Sinuano Noche

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El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por el operador.

Documentos obligatorios

Para iniciar el trámite de cobro es necesario presentar:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto ganado

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores solo deben presentar la documentación básica requerida para recibir el pago correspondiente.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, conforme a la normativa vigente.

Premios superiores a 182 UVT

Para estos montos se debe presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. Estos requisitos permiten completar el proceso de validación y pago del premio.

