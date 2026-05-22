Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más seguidos de la Costa Caribe colombiana, con miles de jugadores pendientes cada noche de los resultados oficiales en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Este juego de azar continúa ganando popularidad gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a las múltiples oportunidades de obtener premios.



Número ganador de Sinuano Noche

En el sorteo realizado el viernes 22 de mayo de 2026, el número ganador del chance Sinuano Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La entidad organizadora recomienda verificar cualquier resultado únicamente con el tiquete original y acudir a puntos de venta autorizados para confirmar premios y realizar trámites de reclamación.

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional, una alternativa que amplía las posibilidades de ganar mediante combinaciones con las cifras del resultado oficial.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen estar disponibles después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor apostado.

Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Sinuano Noche ofrece distintas opciones de juego para adaptarse a las preferencias de los apostadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso para cobrar un premio del chance Sinuano Noche varía según el monto obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores:



Presentar el tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Mostrar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Además, dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: deben incluir el formulario SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

deben incluir el formulario SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también exigen una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Para estos últimos casos, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.