Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y al interés constante de miles de jugadores. En el sorteo realizado el viernes 24 de abril de 2026, el resultado oficial fue



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados son los únicos válidos al momento de verificar premios, por lo que se recomienda contrastarlos siempre con fuentes oficiales



Hora del sorteo Sinuano Noche

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo posiciona como una de las opciones más constantes dentro del mercado de apuestas en Colombia. Habitualmente, los resultados se conocen después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta significativamente la consulta por parte de los usuarios.



Cómo jugar Sinuano Noche en Colombia

Participar en este juego es un proceso sencillo. Los apostadores deben elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia. El valor de cada jugada puede variar entre $500 y $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos puedan participar.

Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece varias opciones que se adaptan a diferentes niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto del último dígito

Esta variedad permite a los jugadores ajustar su estrategia según sus probabilidades de acierto.



Cómo jugar en línea de forma legal

Actualmente, también es posible participar de manera digital a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye:



Registro en un operador legal Validación de identidad Recarga de saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales) Selección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema ofrece una experiencia segura, regulada y accesible desde cualquier lugar del país.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT

diligenciar formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estos requisitos facilita el proceso de pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Sinuano Noche

23 de abril de 2026: 1183 - 9

1183 - 9 22 de abril de 2026: 2472 - 5

2472 - 5 21 de abril de 2026: 9342 - 3

9342 - 3 20 de abril de 2026: 0087 - 5

Revisar los resultados recientes permite a los jugadores llevar un mejor seguimiento y analizar posibles tendencias al momento de realizar sus apuestas.