Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 30 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es un juego de azar que ofrece distintas modalidades de apuesta, entre ellas la opción de la quinta balota. Esta cifra adicional complementa el número principal del sorteo y representa una alternativa más para quienes consultan los resultados de este chance en Colombia.

Resultado del Sinuano Noche de hoy 30 de octubre de 2026

En el sorteo del Sinuano Noche del viernes 30 de octubre de 2026, la combinación ganadora fue:

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Estos fueron los resultados de la jornada:



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

Las personas que participaron pueden comprobar sus apuestas mediante los canales oficiales del operador y en los puntos de venta autorizados. También es aconsejable conservar el tiquete original en buen estado, ya que puede ser necesario para validar la jugada y adelantar los procedimientos correspondientes en caso de resultar ganadora.

¿Cómo funciona la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota del Sinuano Noche es un número complementario que se suma al resultado principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada en 2025 con el propósito de ampliar las opciones disponibles para los jugadores.



La posibilidad de obtener premios adicionales depende de las condiciones específicas de cada apuesta y de las reglas establecidas por el operador. Por esta razón, antes de participar, es importante revisar los términos oficiales para conocer los requisitos que se deben cumplir en cada modalidad.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos diariamente. Según la información disponible, los resultados de esta modalidad suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

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Los interesados pueden participar con apuestas cuyos valores oscilan entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y de las condiciones aplicables.

Una vez finalizada la jornada, se recomienda consultar los medios oficiales del operador para conocer la combinación ganadora y verificar los datos correspondientes al sorteo.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con diferentes modalidades, que varían de acuerdo con la cantidad de cifras que se busca acertar y las condiciones establecidas para cada apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: e xige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden anunciado.

xige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden anunciado. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

permite ganar al acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

Las condiciones y valores de pago dependen de la modalidad seleccionada y de las reglas vigentes del juego.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para verificar el tiquete y completar el proceso de cobro. Los requisitos pueden variar según el valor del premio.

Documentos obligatorios

Para realizar la reclamación se requiere:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT : requieren la documentación básica establecida por el operador.

: requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios.

exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios. Premios superiores a 182 UVT: requieren la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de iniciar el proceso de reclamación, los ganadores deben confirmar con el operador los requisitos y procedimientos vigentes para recibir el pago.