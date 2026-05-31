Sinuano Noche, resultados del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El Chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores consultan los resultados oficiales con la esperanza de haber acertado alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional sorteo.

Número ganador del Sinuano Noche del 31 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado el domingo 31 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:

Los detalles del resultado fueron los siguientes:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

El sorteo mantiene una amplia aceptación en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde miles de jugadores participan diariamente. Para verificar si una apuesta resultó ganadora, se recomienda comparar el número registrado en el tiquete original con los resultados oficiales publicados por el operador autorizado.

La quinta balota gana importancia en el Sinuano Noche

Una de las principales novedades incorporadas al juego durante 2025 fue la inclusión de la denominada quinta balota o número adicional. Esta cifra complementa el resultado principal y brinda nuevas oportunidades de ganar premios adicionales cuando coincide con la selección realizada por el apostador.



La implementación de esta modalidad ha generado un mayor interés entre los participantes habituales, ya que amplía las posibilidades de combinación y ofrece más alternativas para obtener ganancias en cada sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los interesados pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida y el valor que deseen invertir.

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Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece diferentes opciones para que cada jugador participe de acuerdo con sus preferencias:

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Combinado de cuatro cifras

Permite ganar al acertar las cuatro cifras del resultado, sin importar el orden en que aparezcan.

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Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número sorteado en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial, independientemente del orden.

Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña

Premia a quienes aciertan únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar una documentación básica para iniciar el trámite.

Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio se requiere:

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica exigida por el operador.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, requisito indispensable para completar el proceso de pago.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche sigue siendo una de las alternativas favoritas para los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia.