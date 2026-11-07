Súper Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que consultan los colombianos para probar su suerte. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad requiere elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco.

¿Cuál fue el número ganador del Super Astro Luna este sábado?

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El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal ganador: (en minutos)

Para determinar si obtuvieron un premio, los jugadores deben verificar que el número y el signo seleccionados correspondan al resultado oficial.



¿Cuáles son los signos zodiacales del Super Astro Luna?

Para participar en este juego, es necesario combinar un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Las opciones disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la modalidad Todos los Signos, que permite apostar un mismo número con los 12 signos zodiacales. Esta opción debe solicitarse al vendedor al momento de realizar la jugada.

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¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

Los sorteos del Super Astro Luna tienen horarios establecidos según el día. De lunes a viernes se realizan a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m., y los domingos y días festivos, a las 8:30 p. m.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Luna?

El valor de las apuestas comienza en $500 y puede llegar hasta $10.000. El monto elegido determina cuánto podría recibir el jugador si acierta tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿Cómo jugar el Super Astro Luna?

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Para participar, cada persona debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y relacionarlo con uno de los 12 signos zodiacales.

El juego permite registrar hasta cuatro apuestas por tiquete. Quienes quieran ampliar sus opciones también pueden seleccionar la modalidad Todos los Signos, que utiliza el mismo número para participar con las 12 alternativas zodiacales.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Los ganadores deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. Los documentos adicionales varían según el monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia.

se requiere el tiquete original, el documento de identidad y su fotocopia. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se solicita una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Es importante comprobar que la información del tiquete esté correcta antes de salir del establecimiento y conservarlo en buen estado, ya que será necesario para solicitar el pago en caso de ganar.