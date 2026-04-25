Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo del zodiaco. Esta dinámica introduce un componente adicional de juego que aumenta la expectativa entre los apostadores y lo diferencia de otros sorteos tradicionales.



Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 25 de abril de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Super Astro Sol

Participar en este juego es sencillo y permite varias combinaciones:



Elegir un número: seleccionar un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal: escoger uno entre los 12 disponibles (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Aumentar probabilidades: existe la opción de jugar el mismo número con “Todos los signos”, lo que incrementa las posibilidades de acierto. Definir la apuesta: se pueden realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite explorar diferentes combinaciones en una sola participación.



Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece un rango de apuestas accesible:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Dónde jugar Super Astro Sol

Los interesados pueden participar en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a este tipo de juego.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se solicita certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su formato innovador, su facilidad de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una alternativa atractiva para los apostadores en Colombia.