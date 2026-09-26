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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Último sorteo Lotería de Boyacá: premio mayor y secos sorteo sábado 26 de septiembre de 2026

Último sorteo Lotería de Boyacá: premio mayor y secos sorteo sábado 26 de septiembre de 2026

Resultados Lotería de Boyacá: consulte los números ganadores de los secos de $1.000, $400, $300, $100, $50, $20 y $10 millones.

Logotipo de la Lotería de Boyacá con ilustración de una mujer junto a un canasto con billetes sobre un fondo blanco.
Imagen institucional de la Lotería de Boyacá que acompaña la publicación de los números ganadores y los premios del último sorteo. La gráfica incluye el logotipo oficial de la entidad y su tradicional eslogan corporativo.
Foto: Lotería de Boyacá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Los resultados de la Lotería de Boyacá vuelven a captar la atención de miles de colombianos que cada semana esperan conocer los números ganadores y comprobar si alguno de sus billetes obtuvo un premio. Para el sorteo número 4643, la tradicional lotería puso en juego un Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, además de un millonario plan de premios secos y aproximaciones. El número favorecido con el máximo premio fue el: XXXX, correspondiente a la serie XXX.
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La jornada corresponde a uno de los sorteos más esperados de la Lotería de Boyacá, considerada una de las loterías más tradicionales de Colombia. Los jugadores pueden consultar los números ganadores y verificar sus billetes para determinar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de premios.

Últimas noticias

Logo oficial de la Lotería del Cauca con una estrella verde y amarilla junto al texto sobre un fondo gris claro.
Resultados de las loterías

Lotería del Cauca último sorteo, sábado 26 de septiembre de 2026: número ganador mayor y secos

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Resultados de las loterías

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 26 de septiembre de 2026

La Lotería de Boyacá dio a conocer los números ganadores de sus secos, con premios que van desde los $10 millones hasta $1.000 millones. Consulte la lista completa y verifique si su número fue favorecido.

Resultados de los secos de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realizó un lanzamiento adicional con una nueva oportunidad para sus jugadores. En el sorteo extraordinario, correspondiente al 26 de septiembre de 2026. El resultado hace parte de los premios adicionales entregados por la Lotería de Boyacá. La Lotería de Boyacá también difundió a través de sus canales oficiales la información gráfica correspondiente al sorteo 4643. Allí se presentan los datos del Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos jugados durante la jornada.

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Por esta razón, la recomendación para los compradores es revisar detalladamente cada una de las fracciones de sus billetes. Un número que no coincida con el Premio Mayor todavía podría estar relacionado con alguna de las demás categorías contempladas en el plan de premios.

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¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Para comprobar si un billete obtuvo algún premio, los participantes deben comparar sus números y series con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Boyacá.

Es importante revisar tanto el número como la serie, especialmente cuando se trate de categorías en las que ambos datos sean determinantes para establecer si existe un premio. También se recomienda conservar el billete en buen estado hasta confirmar los resultados y conocer el procedimiento oficial para reclamar cualquier eventual premio.

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La consulta de los resultados a través de los canales oficiales permite reducir el riesgo de confusiones frente a información que pueda circular en redes sociales u otras plataformas.

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