La batalla silenciosa contra el fraude en las cesantías: así se transforman los trámites en Colombia

El pago de cesantías en Colombia alcanzó un récord histórico de $18,16 billones en 2026, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. La cifra representó un crecimiento nominal del 12,82 % y un aumento real del 7,34 % frente al año anterior, beneficiando a más de 13,2 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de estos resultados hay un proceso menos visible: el fortalecimiento de los sistemas de seguridad para evitar fraudes en uno de los recursos económicos más importantes para los colombianos.

En ese contexto, los equipos de ciberseguridad han intensificado sus esfuerzos para proteger las transacciones digitales, en un escenario donde el uso de canales virtuales es predominante. Un ejemplo de esta transformación es el caso del fondo Protección, que administra cesantías de cerca de 3,1 millones de afiliados y registró un recaudo de $5,6 billones en el último periodo, algo que también otros fondos como Porvenir. La entidad avanzó en la implementación de soluciones de validación de identidad digital con Become Digital, con el objetivo de reforzar la seguridad y simplificar la experiencia de los usuarios.

Uno de los principales cambios ha sido la incorporación de motores de biometría facial, una tecnología que permite validar la identidad en cuestión de segundos. Este sistema reemplaza procesos tradicionales que tomaban varios minutos e incluso requerían validaciones manuales en oficinas físicas. Según datos internos, durante la reciente campaña de cesantías no se registraron incidentes de fraude en los canales digitales y, además, aumentó la tasa de retiros a través del portal web.

La digitalización también tuvo un impacto directo en los tiempos de gestión. La reducción en los procesos de verificación permitió que los afiliados evitaran desplazamientos y trámites presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado de cerca de 14 millones de horas. Este avance responde a la necesidad de facilitar el acceso a las cesantías, un recurso que funciona como respaldo económico ante el desempleo y como apoyo para educación o vivienda.