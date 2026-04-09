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Blu Radio  / Economía  / La batalla silenciosa contra el fraude en las cesantías: así se transforman los trámites en Colombia

La batalla silenciosa contra el fraude en las cesantías: así se transforman los trámites en Colombia

Uno de los principales cambios ha sido la incorporación de motores de biometría facial, una tecnología que permite validar la identidad en cuestión de segundos.

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