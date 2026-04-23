La industria bananera superó los 1.300 millones de dólares en ingresos en el último año

El 2025 se consolidó como un año histórico para el sector bananero colombiano. El país alcanzó exportaciones por 2,5 millones de toneladas, equivalentes a 133 millones de cajas de 20 kilogramos, y generó ingresos por 1.309 millones de dólares, según la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Con estos resultados, Colombia se posiciona como el tercer mayor exportador de banano en América Latina y el Caribe.

Desde Augura también explicaron que cada hectárea sembrada produjo en promedio 2.516 cajas de banano aptas para exportación. Esta cifra supera los promedios del sector y refleja una mayor eficiencia productiva.

“Colombia logra por primera vez entrar en el ranking como tercer país exportador en América Latina de banano. Esto es gracias al esfuerzo de 53.000 hectáreas cultivadas distribuidas en la zona de Urabá y en la zona del norte, del Magdalena, Guajira y Cesar”, afirmó Emerson Aguirre Medina, presidente de Augura.

La industria bananera Foto: suministrada

En cuanto a destinos, la Unión Europea se mantiene como el principal mercado, con el 65,8 % de las exportaciones, seguida por Estados Unidos (17,3 %) y el Reino Unido (13,6 %). Según Augura, aunque esta consolidación refleja la confianza en el banano colombiano, también plantea el reto de diversificar mercados para reducir la dependencia de estas regiones.



Entre los principales retos para el sector están la recuperación de zonas afectadas por las lluvias, el comportamiento del dólar y la adaptación al cambio climático.

“El comportamiento climático y el comportamiento del dólar es un reto para la agroindustria bananera en el 2026”, agregó Aguirre.

En ese contexto, Augura proyecta una hoja de ruta enfocada en la recuperación productiva, la sostenibilidad y la expansión hacia nuevos mercados internacionales, con el objetivo de mantener el crecimiento y fortalecer la competitividad del banano colombiano en el mundo.