Medellín fortalece su atractivo comercial: compañía abre nuevo punto en reconocido centro comercial

Medellín continúa consolidándose como uno de los mercados estratégicos para la expansión de diferentes compañías en Colombia.

Una nueva tienda abrió sus puertas en el centro comercial Arkadia, ubicado en el sur de la capital antioqueña, donde la inauguración también representó la generación de nuevos puestos de trabajo.

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Se trata de Casaideas, compañía chilena especializada en artículos para el hogar y decoración, que con esta apertura llegó a 13 tiendas en el país. El nuevo establecimiento está ubicado en el primer piso de Arkadia y se convirtió en el segundo punto de la marca en Medellín, donde busca ampliar su cobertura y llegar a más consumidores.

La empresa completa ocho años de operación en Colombia, periodo durante el cual ha registrado ventas superiores a los 100 millones de dólares y recibe, en promedio, más de 2,5 millones de visitantes al año. Actualmente, tiene presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.



De acuerdo con Blanca Lesmes, gerente general de Casaideas Colombia, la respuesta de los consumidores antioqueños a su primera tienda motivó la decisión de ampliar su operación en la ciudad.

La directiva señaló que Medellín representa un mercado estratégico para la compañía y que el nuevo establecimiento busca acercar a más familias una oferta de productos funcionales y de diseño para sus hogares.

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El establecimiento cuenta con espacios distribuidos por categorías como cocina, mesa, dormitorio, baño, organización e infantil. Además, incorpora el concepto visual más reciente de la marca en Colombia, con pasillos amplios, iluminación optimizada y mobiliario renovado.

Entre las categorías de mayor interés para la compañía están los artículos de cocina, mesa y dormitorio, así como mugs, loza y productos relacionados con el café. También dispone de referencias para la temporada navideña.

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De cara a los próximos cinco años, la empresa proyecta realizar nuevas inversiones para continuar su expansión en Colombia y fortalecer su presencia en el mercado nacional.