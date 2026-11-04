¿Cuándo es el Black Friday en Colombia? Estos son los consejos para sacarle provecho

Aunque es una tradición creada por empresas en Estados Unidos, el Black Friday también se volvió en algo habitual cada año en Colombia. De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas por internet siguen creciente y en esta fecha especial también se ha visto reflejado en un impacto positivo de compras.

Sin embargo, estas fechas también son un reto para los compradores y empresarios que se ven impactados por la cantidad de ventas, descuentos y producción que se genera en pocas horas teniendo en cuenta las oportunidades que se dan.

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El comercio electrónico en Colombia sigue en crecimiento durante el primer trimestre de 2026 las ventas en línea en Colombia alcanzaron los $39,7 billones y se registraron 186,35 millones de transacciones, con un crecimiento anual del 22,2 % en el número de compras. Para el segundo trimestre, las ventas llegaron a $41,81 billones, un incremento nominal del 20,5 % frente al mismo periodo de 2025.

¿Cuándo es Black Friday en Colombia y qué comercios aplican?

Este día tan importante para la economía se llevará a cabo el viernes, 27 de noviembre, en sectores como tecnología, electrodomésticos, ropa, calzado y otros artículos.



Sin embargo, algunos comercios suelen extender estas fechas hasta una semana y diciembre, teniendo en cuenta la llegada de la época navideña para que las personas compren ropa, artículos personales y demás.

El Black Friday se celebra a finales de noviembre en Colombia. Foto: AFP

Cinco consejos para sacarle provecho a esta fecha

Comparar precios: revisar diferentes tiendas para identificar las mejores ofertas.

revisar diferentes tiendas para identificar las mejores ofertas. Planificar las compras: hacer una lista de los productos que realmente se necesitan.

hacer una lista de los productos que realmente se necesitan. Verificar descuentos: comprobar que las promociones representen un ahorro real.

comprobar que las promociones representen un ahorro real. Comprar en sitios seguros: utilizar páginas oficiales y plataformas confiables para evitar fraudes.

utilizar páginas oficiales y plataformas confiables para evitar fraudes. Definir un presupuesto: establecer cuánto dinero se puede gastar para evitar compras impulsivas.

Si usted es empresario, así puede sacarle provecho a esta fecha

De acuerdo con TCC, empresa de logística, para cualquier empresa o emprendimiento será importante tener un plan de trabajo establecido previo a que pueda llegar esta fecha. Para los comercios, esto implica revisar sus inventarios, preparar los despachos y comunicar con claridad los tiempos estimados de recepción.

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Estos son algunos consejos:



Proyectar la demanda y anticipar los despachos.

Mantener actualizada la disponibilidad de los productos.

Revisar los datos antes de enviar cada pedido.

Informar los tiempos de entrega y el estado del pedido.

Prepararse para la continuidad de la temporada comercial.