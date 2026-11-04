Sirius estrenaría trámite simultáneo de licencias y consultas: gas llegaría en 2031

Sirius podría convertirse en el primer proyecto del país en estrenar el decreto del Gobierno de De La Espriella que permitirá el trámite simultáneo de las consultas previas y las licencias ambientales, aseguró este miércoles el presidente de Petrobras para Colombia, Alcindo Moritz. Aún así, hoy la compañía está hablando de la entrada en producción del proyecto en el año 2031 y no en el 2030, como había sugerido Ecopetrol en diversas oportunidades.

El decreto ya fue anunciado y sometido a comentarios, pero aún no tiene la firma del presidente.

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“Estamos buscando alcanzar el FID (decisión final de inversión) el año entrante, a fines del año entrante. Con eso tenemos un pronóstico de producción en 2031, es la fecha determinística. Claro que trabajamos con una variedad de opciones y estamos trabajando para mejorar cada vez más esto y adelantar lo más que podemos, pero hoy los pronósticos que tenemos es 2031”, aseguró Moritz.

El desarrollo del proyecto requiere la realización de 120 consultas previas. La semana pasada, se superó el hito de 100 acuerdos protocolizados y el cronograma contempla la radicación del Estudio de Impacto Ambiental, que es el primer paso para obtener la licencia ambiental, al inicio del próximo año.



Pozo Sirius-2 de Ecopetrol y Petrobras. Foto: Ecopetrol

Sin embargo, aún hace falta que el Ministerio del Interior defina si nuevas comunidades deberán ser consultadas, o no.

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Sirius no es el único proyecto en la 'cartera' de Petrobras. La compañía hoy está apuntando al desarrollo de dos proyectos adicionales de gas natural con gran potencial: Sandía y Copoazú.

"Hoy pensamos que los volúmenes que tenemos de Copoazú y Sandía se equiparan a los volúmenes de Sirios, es decir, que con los dos campos estamos poniendo otros Sirios en la cartera", agregó el ejecutivo.

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Petrobras ya está evaluando la posibilidad de una campaña para desarrollar ambos descubrimientos y espera que su desarrollo pueda tardar menos que el de Sirius.

Sirius es la principal oportunidad que tiene Colombia hoy para recuperar la autosuficiencia en materia de gas natural.