Menos cigarrillos y más arroz: colombianos cambian hábitos de compra en cuarentena

Licores, cigarrillos, gaseosas y jugos de cajita están siendo dejados de lado para llevar arroz, galletas, empaquetados y carnes frías. Las familias están cambiando sus hábitos de consumo en medio de la crisis del coronavirus, según los datos que Punto Red recolectó en 62.000 tiendas y mini mercados de todo el país.

Las ventas de los tenderos han pasado de $1.000.000 a $1.300.000 e incluso $1.800.000 sin incrementos en los precios. La gente está comprando más cantidad.

"Este sobreabastecimiento que está teniendo la gente es más porque no quieren salir tanto a la tienda y no tanto por pánico. Estamos viendo que lo que habían hecho con el papel higiénico en las grandes superficies en las tiendas de barrio no pasó", explicó Sergio López, vicepresidente puntos de venta de Punto Red.

En los días de cuarentena, la entrada de personas a las tiendas de barrio y mini mercados se redujo en un 40%.

