Nequi dará alivio a sus usuarios: entregarán bonos de más de $2 millones y así puede aplicar

Nequi es tal vez la billetera digital más utilizada por los colombianos y es que, desde su aparición, sus usuarios han confiado en el servicio de la plataforma, haciendo pagos, compras y transferencias por medio de la aplicación.

Debido a ello, la plataforma, aliada a Bancolombia, suele lanzar ofertas o promociones para incentivar a sus usuarios a realizar tanto compras como pagos por la app.



Nequi entregará bonos de más de 2 millones

De acuerdo con lo revelado por Nequi en su página web, los usuarios que reciban una invitación por medio de la app, ya sea para pagar, cobrar o incluso pedir créditos, estarán cada vez más cerca de este beneficio. Por lo tanto, mientras más use el ecosistema, más puntos se podrán acumular y cada vez estará más cerca de ganar premios.



¿Quiénes pueden participar?

Para participar, Nequi ha dispuesto ciertos requisitos elementales, los mismos que permitirán que cualquier usuario tenga la oportunidad de ganar premios.

Participa si:



Recibe la invitación para participar en la app

Tiene su Nequi activo

Tiene Tarjeta Débito Nequi Visa (física o digital)

Usa Nequi Negocios

Tiene un crédito preaprobado y lo desembolsa durante la vigencia de la campaña

Adicionalmente, Nequi dispondrá de dos bonos de viaje por $40.000.000, dos premios de 10 millones, cinco premios de 5 millones y diez premios de $2.500.000.

Así puede pedir crédito con Nequi Foto: Cortesía Nequi - Freepik

¿Cómo participar y cómo se eligen los ganadores?

En la página web de Nequi han señalado que se puede ganar por medio de tres opciones: por cada $200.000 en compras con la tarjeta, así como por cada $200.000 en crédito desembolsado y, finalmente, por una Nequi Negocios; cada una de estas opciones da 10 puntos.

Eso sí, los ganadores serán elegidos de acuerdo con los usuarios que más puntos acumulen, pero si hay empate, gana el que más dinero haya movido en total.



Nequi tendrá suspensión de servicios en abril

En la madrugada del 7 de abril, Nequi tuvo una actualización en sus servicios, lo que llevó a que entre las 12:00 a. m. y la 1:30 a. m. fuera suspendido el envío y recepción de dinero desde el exterior, lo que pudo afectar a muchas personas.

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Pese a ello, Nequi no ha confirmado si se presentarán más suspensiones del servicio en lo que resta del mes de abril, pero ha recalcado que se debe estar pendiente de lo que señale la plataforma para estar preparado ante futuras suspensiones.

