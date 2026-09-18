Nu invertirá $5 billones en Colombia durante los próximos cinco años

Durante el evento Latam Fintech Market 2026 celebrado en Barranquilla, David Vélez, fundador de Nu, confirmó en Mañanas Blu el plan financiero que la entidad ejecutará en el país para profundizar la inclusión financiera e impulsar la competencia en el crédito formal.

Estamos anunciando oficialmente que Nu se está comprometiendo a invertir 5 billones de pesos en los próximos 5 años en Colombia. Es una inversión gigantesca dentro de Nu declaró Vélez en Mañanas Blu.

El fundador del banco digital explicó que la inyección de capital responde al potencial que identifican en el mercado local, donde persiste una baja penetración del crédito y un uso extendido del dinero físico en las transacciones cotidianas.

"Todavía el 75 % del dinero de los pagos es en efectivo, 80 % del país no tiene acceso a crédito formal y tiene que ir a un gota a gota que le cobra 1000 % de tasa de interés. Son cosas que van a cambiar y nosotros podemos, nos vemos como un agente de ese cambio", puntualizó.

Vélez indicó que el reciente lanzamiento de NuGlobal en Estados Unidos y otros 35 países busca facilitar las transferencias internacionales sin costo, mercado donde los colombianos han mostrado un interés destacado.



El banco número 1 de Colombia

El ejecutivo detalló las metas operativas de la entidad financiera en el país, asegurando que actualmente ya se ubican como la cuarta institución del sector por número de usuarios.



"Nosotros creemos que los bancos más grandes del mundo van a ser bancos digitales porque la economía se está digitalizando. El banco más grande en Colombia va a ser un banco digital, y esperamos que seamos nosotros", manifestó el empresario.

Respecto a la implementación de las finanzas abiertas, el directivo hizo un llamado a acelerar los plazos regulatorios proyectados por el Gobierno, al señalar que mantener un esquema de 160 o 180 meses resulta demasiado extenso para el avance tecnológico actual.



Eliminación de la tasa de usura

Durante su conversación, Vélez se refirió al diálogo sostenido con el presidente Abelardo De La Espriella, en el que abordaron la eliminación del techo al interés bancario para combatir los créditos informales.

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"El presidente dijo: 'Tengo una promesa de campaña de acabar con el gota a gota. Si esa es la forma de acabar con el gota a gota, vamos para adelante'. Y lo que eso significa es quitar las tasas usurarias, abrir el mercado y permitir que haya competencia", relató Vélez.

El directivo insistió en que los límites a las tasas terminan excluyendo a los usuarios con mayor perfil de riesgo, empujándolos al mercado ilegal del 'gota a gota'.

Por su parte, a través de sus redes sociales, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que sostuvo un encuentro de más de tres horas en Barranquilla con el empresario. En su pronunciamiento, el mandatario anunció que Vélez será su principal asesor ad honorem para liderar la implementación de la inteligencia artificial en el Estado, con el objetivo de optimizar la educación, las políticas sociales y los trámites gubernamentales.

Durante más de tres horas sostuve una reunión, en la sede presidencial de Barranquilla, con un colombiano que nos llena de orgullo: David Vélez, fundador de Nubank, quien será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en… pic.twitter.com/lVveQC3Hr0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026