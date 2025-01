¿Olvidó elegir su fondo de pensiones a tiempo? Descubra qué hacer

En entrevista con el programa de Casa Blu, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, dio el ABC sobre lo que las personas deben hacer si olvidó elegir un fondo de pensiones en Colombia.

Muchos ciudadanos colombianos se han visto afectados por la reciente imposibilidad de elegir su fondo de pensiones antes del 16 de junio. Se estima que muchas personas no completaron la inscripción a tiempo, y esto ha generado preocupación sobre su futuro financiero.

Según explicó Velasco, si una persona no eligió una administradora de fondos de pensiones antes del plazo establecido, no todo está perdido. A partir del 1 de marzo, el gobierno colombiano asignará a los colombianos que no hicieron elección, de forma aleatoria, entre las cuatro administradoras de fondos reconocidas: Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos. Esto garantiza que cada persona tenga un fondo al que estar afiliado, aunque la elección no haya sido activa.

Para empleados e independientes Los empleados cuyos aportes son gestionados por sus empleadores verán que el sistema sigue funcionando como de costumbre. El empleador retiene el porcentaje correspondiente y hace su aporte al fondo asignado. Por otro lado, los trabajadores independientes tienen la posibilidad de realizar sus aportes de manera autónoma a través de entidades financieras. Es esencial que estos aportes se realicen para asegurar una pensión en el futuro.

Si a una persona se le asigna un fondo que no desea, la modificación será posible a partir de enero del próximo año, luego de haber cumplido un plazo de seis meses en la administradora asignada. Velasco aclaró que el proceso para cambiar de fondos será el mismo que el actual.

Cotización desde el exterior Un aspecto importante discutido es que los colombianos que residen en el extranjero también tienen el derecho de cotizar al sistema de pensiones colombiano. Esto se convierte en una magnífica oportunidad para quienes desean mantener un ingreso seguro durante la jubilación.

La elección del fondo de pensiones debe basarse en la confianza que cada colombiano tenga en la entidad elegida. Las administradoras deben cumplir con ciertos estándares de solidez y rentabilidad, y los ciudadanos tienen que mantenerse informados sobre su desempeño y sus estados financieros.

Aprender a manejar el sistema de pensiones nacional es crucial en un contexto donde el ahorro para la jubilación se vuelve cada vez más importante. La asesoría y la información clara, como la proporcionada por Andrés Velasco, es vital para ayudar a los colombianos a tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero.