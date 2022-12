Paz, salud y empleo, los temas que enfrentaron a los candidatos a la Presidencia

En el gran debate de Blu Radio, El Espectador y Noticias Caracol, los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga se enfrentaron por el reconocimiento de conflicto armado en Colombia.

El presidente – candidato acusó a Zuluaga de desconocer temas de paz y de estar en contra del proceso.

“Percibo que el doctor Zuluaga no sabe nada del proceso de paz, si uno no reconoce el conflicto armado interno no puede negociar”, le dijo Santos a Zuluaga.

Zuluaga por su parte insistió en que las negociaciones con la guerrilla deben avanzar con condiciones y dijo que no se le puede creer al “cartel más grande del mundo”.

“Le recuerdo a Juan Manuel Santos que cuando era ministro de Defensa tenía la misma posición”, le respondió Zuluaga.

Santos resaltó que las conversaciones actuales en La Habana avanzan por buen camino y se está a dos puntos de firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.

"Cómo va a sentarse a negociar Zuluaga si no reconoce el conflicto ni a víctimas", le dijo Santos a Zuluaga.

En seguridad, ¿están mal las cifras o la percepción ciudadana?

El candidato Óscar Iván Zuluaga consideró que se ha perdido el liderazgo del presidente de la República para que la ciudadanía tenga confianza, lo que hace que la percepción de inseguridad aumente.

“Las medidas no solo deben ser policivas, debe reformarse la educación”, enfatizó Zuluaga, quien agregó que “hay que acercar la justicia al ciudadano”.

Sin embargo, el candidato-presidente Juan Manuel Santos dijo que uno de los ideales de su Gobierno es “llevar al país de la cultura del miedo a la cultura de paz”.

“Hicimos la lista de los más grandes capos del narcotráfico, hoy esos 28 narcotraficantes están en prisión o bajo tierra”, aseguró Santos.

¿Cuál es su modelo para generar empleo en el país?

Zuluaga aseguró que está de acuerdo “en gravar impuestos a la riqueza, pero también estimular la inversión”. Aseguró que va a generar empleo de calidad en los sectores agropecuario e industrial si gana la presidencia.

A su turno, Santos dijo que en su Gobierno “se ha Hemos construido la economía más sólida de nuestra historia”, aunque aseguró que “hay que hacer más”.

"Hemos construido las casas gratis que al doctor Zuluaga no le gustan", dijo el candidato-presidente, a lo que Zuluaga le respondió diciendo que “no creo que Colombia mejore distribución de riqueza si nos conformamos creciendo a 4,4 %”.

¿Cuáles son sus prioridades en la agenda internacional?

El candidato Óscar Iván Zuluaga dijo que “hay que respetar asuntos internacionales, pero hay que exigir lucha contra drogas y terrorismo”.

Santos le respondió diciendo que “volver a la agenda del narcotráfico en relaciones internacionales es volver al pasado”. Dijo que gracias a la política internacional de su Gobierno, ahora los colombianos pueden “llegar orgullosos con el pasaporte a otros países".

¿El servicio diplomático se profesionalizará o seguirá siendo para amigos?

Zuluaga aseguró que "en Perú limitaron la discrecionalidad del presidente", pero Santos le contestó que "cuando los mandatarios pelean es el pueblo el que sufre".

"Qué bueno ser candidato para decir cosas; ser presidente requiere responsabilidad", dijo Zuluaga.

¿Cómo enfrentarán la crisis económica mundial?

"La revista más importante de economía dice que en Colombia hay que respaldarnos", fue lo primero que dijo el candidato-presidente Juan Manuel Santos, recordando que la revista 'The Economist’ anunció que apoya la reelección del jefe de Estado.

Zuluaga le contestó diciendo que “en mi gobierno no me dedicaré a la paz negociada, impulsaré el crecimiento económico”.

Cuando Zuluaga dijo que piensa dedicar su empeño en liderar un crecimiento en tasas de 6 %, Santos le respondió diciendo que #el doctor Zuluaga habla de empleo formal pero fue el que quitó las horas extras".

El tema de la salud:

Zuluaga dijo que hay que nivelar los salarios de los profesionales de la salud y aseguró que actualmente “se paga con tablas de 2012”.

Sin embargo, Santos aseguró que cuando comenzó su Gobierno la salud estaba en estado terminal “y lo hemos mejorado".

¿Liquidarán a Caprecom?

"Estamos interviniendo Caprecom, si no logramos nada se liquidará", aseguró el presidente Juan Manuel Santos.

En cambio, Zuluaga dijo que “a Caprecom la vamos a transformar manteniendo su carácter público”.