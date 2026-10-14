En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Por ley, trabajadores pueden arreglar problema con la pensión: podrían reclamar más de 100 semanas

Por ley, trabajadores pueden arreglar problema con la pensión: podrían reclamar más de 100 semanas

En Colombia, pensionarse exige cumplir requisitos de edad y semanas cotizadas, por lo que revisar la historia laboral puede salvarle la pensión.

Imagen ilustrativa sobre las pensiones en Colombia
Pensiones en Colombia
Foto: creación con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Para pensionarse en Colombia, los afiliados deben cumplir los requisitos de edad y tiempo de cotización establecidos para su régimen. Por eso, revisar la historia laboral y verificar que estén registrados los periodos que pueden contabilizarse es fundamental para determinar si una persona reúne las condiciones para acceder a una mesada pensional.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Sin embargo, quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio pueden acceder al reconocimiento de ese periodo para determinados efectos pensionales. El beneficio está contemplado en el artículo 45 de la Ley 1861 de 2017, que establece las reglas para contabilizar el tiempo de servicio militar según el régimen y las condiciones aplicables.

Últimas noticias

Foto del logo del chance Dorado Tarde.
Juegos de azar

Consulte el resultado del número ganador de Dorado Tarde del 14 de octubre de 2026

Foto del logo del chance Caribeña Día.
Juegos de azar

Resultado de Caribeña Día este miércoles 14 de octubre de 2026: revise las cifras ganadoras

Publicidad

Esta disposición señala que, en las entidades estatales de cualquier orden, el tiempo de servicio militar se computa para efectos de cesantías, pensión de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad, conforme a los términos legales. También establece que los fondos privados deben contabilizarlo para las pensiones de vejez e invalidez.

pensiones.jpg
Pensiones.
Foto: Freepik.

¿Cuántas semanas puede reclamar por el servicio militar?

El tiempo que puede reconocerse depende del periodo durante el cual la persona prestó el servicio militar. La información disponible señala que el beneficio podría representar alrededor de 104 semanas, equivalentes a cerca de dos años, para quienes cumplan las condiciones correspondientes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este reconocimiento puede ayudar a completar el tiempo requerido para pensionarse. Sin embargo, es necesario distinguir entre la contabilización del periodo de servicio militar y los aportes económicos al sistema pensional, pues sus efectos dependen de las disposiciones aplicables a cada afiliado.

Publicidad

Por esa razón, haber prestado el servicio militar no significa que todas las personas reciban automáticamente el reconocimiento de 104 semanas. La entidad encargada debe revisar los documentos y determinar si procede incorporar ese periodo a la historia laboral.

¿Cómo solicitar las semanas de servicio militar para la pensión?

Publicidad

Las personas interesadas deben acreditar el tiempo durante el cual prestaron el servicio militar obligatorio. Para hacerlo, pueden necesitar el Certificado Electrónico de Tiempos Laborados (CETIL), cuando corresponda, o el documento oficial que permita demostrar ese periodo ante la administradora de pensiones.

Una vez obtengan la certificación, deben presentarla ante la entidad responsable de su pensión para que evalúe si procede incorporar el tiempo a su historia laboral.

El trámite debe adelantarse con los soportes exigidos para cada caso. Por eso, antes de presentar la solicitud, conviene consultar con la administradora cuál es el procedimiento aplicable y qué documentos se requieren.

Publicidad

Quienes hayan prestado el servicio militar pueden revisar su historia laboral y consultar si ese periodo es susceptible de reconocimiento. Esta verificación permite establecer si el tiempo acreditado puede contribuir al cumplimiento de los requisitos pensionales, sin que ello garantice por sí solo el acceso a una pensión.

Relacionados

Pensiones

Servicio militar

Trabajo

Publicidad

Publicidad

Publicidad