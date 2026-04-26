Recicladores amplían su capacidad de trabajo con nuevos vehículos eléctricos

Una transformación silenciosa, pero significativa, empieza a tomar forma en distintas ciudades del país. En Pasto, Manizales y Cartagena, asociaciones de recicladores están experimentando cambios concretos en su rutina diaria gracias a la incorporación de vehículos eléctricos motorizados que buscan dignificar y fortalecer su labor.

La iniciativa, impulsada por Alpina y Veolia a través del programa “Renovadores Urbanos”, apunta a mejorar tanto la eficiencia operativa como las condiciones de trabajo de quienes hacen parte del sistema de aprovechamiento de residuos en Colombia. Con estos nuevos equipos, que pueden transportar hasta 500 kilogramos de material reciclable, los trabajadores ahora logran cubrir mayores distancias en menos tiempo, optimizando jornadas que antes exigían un alto desgaste físico.

Organizaciones como Friends Ambiental, Reciclandes, Mujeres por la Paz, Asoreco, Ecogreen y BaruSostenible son algunas de las beneficiadas. Para ellas, la llegada de esta tecnología no solo representa una herramienta de trabajo más eficiente, sino también una oportunidad de crecimiento económico y reconocimiento social.

Desde Veolia, su dirección en Colombia subraya que esta entrega trasciende lo material. Según la compañía, se trata de una apuesta por el desarrollo integral de las comunidades recicladoras, reconociendo su papel clave en el funcionamiento de las ciudades y en la sostenibilidad ambiental. En esa misma línea, Alpina resalta que brindar mejores herramientas a los recicladores tiene un efecto directo en su calidad de vida, al permitirles generar mayores ingresos y mejorar las condiciones de sus hogares.



Además del impacto social, la iniciativa incorpora un componente ambiental relevante. Al ser eléctricos, los vehículos contribuyen a la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y transición energética que hoy marcan la agenda global.

Este esfuerzo hace parte de una alianza que ya completa más de cinco años y que ha beneficiado a miles de recicladores en diferentes regiones del país. Los resultados también se reflejan en el volumen de residuos aprovechados, consolidando un modelo que pone en el centro a quienes sostienen la economía circular.

Como complemento, también se desarrollan programas enfocados en el bienestar de estas comunidades, incluyendo iniciativas de nutrición que buscan mejorar los hábitos alimenticios de los recicladores y sus familias.

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Así, más allá de cifras o metas ambientales, el proyecto evidencia un cambio de enfoque: entender la sostenibilidad no solo como una meta ecológica, sino como una herramienta para mejorar la vida de las personas que hacen posible el reciclaje en Colombia.