Reforma tributaria es necesaria, pues en 2019 se eliminará el 4x1000: Dian

El director de la Dian, Santiago Rojas, explicó que uno de los motivos por los cuales se debe presentar la reforma tributaria estructural es porque el Gobierno debe garantizar el recaudo a partir de 2019 cuando se eliminarán algunos impuestos.



Según Rojas, en el año 2019 va a haber una disminución de los ingresos del Estado por la desaparición de unos impuestos, por lo que esta reforma es fundamental para garantizar que haya recursos a partir de 2018 en adelante.

"Una de las motivaciones más importantes de la reforma tributaria que se va a presentar es porque en el año 2019 ya comienza a regir un impuesto a la renta inferior porque no va a haber una sobretasa al CREE es decir son 9 puntos Cree que no se van a recaudar en 2019 así mismo a partir de ese año comenzaría una disminución gradual del impuesto al movimiento de los gravámenes financieros, al 4x1000 y ya no existiría el impuesto a la riqueza", dijo Rojas.



Agregó que el gobierno está discutiendo con los diferentes sectores productivos y escuchando las reacciones sobre las propuestas y recomendaciones de la comisión de expertos para presentar el proyecto de ley cuando corresponda en el segundo semestre de 2016.