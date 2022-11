Salario integral por horas, ¿precariza el trabajo formal? Debate en Mañanas BLU

Los panelistas de Mañanas BLU debatieron este jueves sobre la propuesta de Fenalco de un salario integral por horas por horas en Colombia.

Para Héctor Riveros, el trabajo por horas va en detrimento de la formalización del empleo, aunque enfatizó en que no hay posibilidad de que en el Congreso prospera idea

Publicidad

“Lo que me llama la atención de la propuesta es que no decimos lo que queremos decir. Todas las propuestas están en la legislación laboral. Todo eso existe. Lo que no existe, y es lo que él no dice, que

eso es para pagarle a un trabajador menos del salario mínimo”, puntualizó.

Vea aquí:

Escuche el debate en Mañanas BLU: