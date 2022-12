Seguiré moviéndome; es problema del Gobierno si me da o no protección: Lafaurie

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le envió una carta a la Policía Nacional en la cual la responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar, tras la decisión de retirarle el esquema de seguridad.

“Ayer a las seis de la tarde llegó un funcionario de la Policía Nacional a notificarme que me retiraron el esquema de seguridad, por lo cual le mandé una carta al general Salamanca, director de Protección de la Policía porque vivo viajando por el país, lo cual implica que con el nivel de riesgo que tengo, las amenazas que han sido permanentes del frente 27 de las Farc, no sé si cualquier grupo criminal termine agrediéndome. Yo voy a seguir moviéndome y ya es un problema del Gobierno si me da o no me da protección”, aseguró Laufarie

En su carta al general Salamanca le explicó los niveles de riesgo y la necesidad de que le brinden el esquema.

“Si esto forma de una retaliación no sé, pero evidentemente aquí hay una situación que no es clara porque obviamente soy un dirigente gremial amenazado, he venido manifestando todo tipo de preocupaciones frente al tema de los Acuerdos de Paz y por supuesto formo parte del Centro Democrático”, finalizó el presidente de Fedegán.