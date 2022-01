Sí hay leche, pero hay rapiña porque los precios no suben hace años: productora Paula Botero

Paula Botero, productora de leche en el Valle del Cauca, habló en Mañanas BLU sobre la molestia que le causa el uso de videos suyos para promover protestas auspiciadas por Dignidad Agropecuaria. La empresaria aseguró que hay una rapiña en varias zonas del país por cuenta de los precios de productos lácteos que no suben desde hace diez años.

"Claro que nos afectan importaciones, pero también porque esto es un negocio lleno de aristas", dijo Botero.

Publicidad

"Empezaron a manejar el precio de la leche como con un piso. Si ese piso hubiese sido el reflejo del incremento en costo del salario mínimo en 2021 debíamos haber recibido alrededor de 1.600 pesos el litro. Hoy lo vendo a 1.700 pesos por una dinámica que se enloqueció el año pasado", agregó.

Publicidad



Según la productora, la responsabilidad está en el Consejo Nacional Lácteo que tiene una presencia fuerte del comercio y la industria "que puede ganar el pulso a los lecheros".

“Hemos tenido años que la leche no ha subido ni siquiera un peso. SI usted tiene uno negocio que hace 12 años le pagaban 1.200 pesos y hoy le pagan 80 pesos más, es un negocio que no es viable. A nosotros no nos han subido los precios como han debido”, declaró la empresaria.

“Hay una rapiña en varias partes del país porque los precios han venido subiendo”, agregó.

Publicidad

Escuche a Paula Botero en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: