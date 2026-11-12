"Soy optimista que se apruebe la ley de rescate económico, no hay otro camino": Christian Garcés

En medio de las intensas discusiones sobre el futuro de la reforma tributaria en el Congreso de la República, el senador del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Christian Garcés, analizó el panorama del proyecto de ley en Mañanas BLU.

El congresista de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos se refirió a las trabas de procedimiento, la necesidad de ampliar la representación de ponentes y el apretado calendario legislativo.

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Uno de los principales nudos ciegos en la pista de aterrizaje del proyecto radica en la definición de las comisiones encargadas de su trámite y en la designación de sus ponentes. Según explicó Garcés, existe un concepto del área jurídica de la Cámara de Representantes que señala que la iniciativa debe tramitarse de forma conjunta por las Comisiones Terceras y Cuartas.

Sobre las tensiones con la Casa de Nariño para evitar que el proyecto sufra vicios de procedimiento que provoquen su posterior caída en la Corte Constitucional, el parlamentario indicó: "Tenemos un concepto del área jurídica de la Cámara que dice que debe ir por las terceras y las cuartas. En el Congreso el ambiente es que debería ser así y el gobierno pues muy preocupado que vaya a haber algún error en el procedimiento y que después una ley que genera tanto debate pueda ser demandada y se nos caiga en la Corte Constitucional".



Asimismo, el senador reveló que sostuvo una reunión clave con los ministros de Hacienda y del Interior tras dialogar con el expresidente Álvaro Uribe, con el objetivo de evitar que la iniciativa naciera muerta por concentrar la ponencia en un solo integrante por comisión.

Al respecto, destacó la receptividad de las cabezas de las carteras para lograr un acuerdo que permita abrir la participación a diversas fuerzas políticas: "Estábamos muy preocupados que esa decisión de nombrar un ponente no más en cada comisión... enredaba totalmente, se iba a caer la ley de rescate arrancaba muerta en su estudio y salió la idea entonces de buscar a los dos ministros y nosotros como partido explicarles la importancia de que existieran varios ponentes para el trámite".

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La urgencia fiscal y la disposición a sesiones extraordinarias

A pesar de que solo resta un mes para la conclusión de las sesiones ordinarias fijada para el 16 de diciembre, Garcés se mostró confiado en la viabilidad del proyecto si se cuenta con el mensaje de urgencia y una mesa amplia de ponentes.

Frente a la posibilidad de extender el trabajo legislativo a finales de año, afirmó: "Los tiempos son que nosotros tenemos sesiones hasta el 16 de diciembre y como le dije yo al ministro de Hacienda y al Interior, ministros, si hay extras, pues habrá extras, tendrá que haber extras. Yo no tengo problema estar hasta el 31 de diciembre trabajando".

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Al ser cuestionado sobre si existe un margen real para aprobar el ajuste fiscal sin generar una parálisis financiera, el congresista fue enfático en la necesidad de sacar adelante la iniciativa para proteger el crédito del Estado.

En ese sentido, expresó de forma textual: "Yo soy optimista porque no hay otro camino diferente aprobar esta ley. Generaríamos un impacto económico que de una afectaría, entre otras cosas, las tasas, los créditos del Estado y no hay otra, es que yo no veo otro camino". Además, precisó que, aunque el monto de recaudo y la reducción del gasto público se pueden modificar durante la discusión en el Congreso, la aprobación de la norma es ineludible.

El debate sobre el IVA y el impacto en los bolsillos vulnerables

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta gubernamental es la eventual modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aspecto frente al cual el Congreso mantiene fuertes reservas. El senador del Centro Democrático aseveró que no habrá avance en el articulado mientras el Gobierno Nacional no garantice esquemas claros de compensación a las familias con menores ingresos.

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"Lo del IVA es un debate muy grande y hasta que el gobierno no aclare, por ejemplo, primero si es viable la devolución del IVA a las familias de menos ingresos en Colombia, esa discusión pues ni empieza porque el Congreso no va a aprobar algo que vaya a afectar a las familias de menos ingresos de nuestro país", advirtió Garcés durante la emisión informativa.

Escuche aquí la entrevista: