Subsidios y crédito, las claves que busca el sector inmobiliario para reactivar compra de vivienda

El mercado inmobiliario colombiano identifica en los subsidios, las tasas preferenciales y los nuevos mecanismos de financiación una oportunidad para recuperar la demanda de vivienda, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que ha registrado una de las mayores afectaciones durante el último año.

La expectativa del sector coincide con la llegada de un nuevo Gobierno que plantea como una de sus principales metas la construcción de un millón de viviendas durante los próximos cuatro años. Para los actores del mercado, el cumplimiento de este objetivo estará estrechamente relacionado con la capacidad de facilitar el acceso al crédito y garantizar mecanismos de apoyo para quienes buscan adquirir su primera vivienda.

La mayoría de búsquedas se concentra en el arriendo

Los datos de Fincaraíz muestran el cambio que ha experimentado el comportamiento de los hogares colombianos frente a la vivienda. Durante el primer semestre de 2026, el 71 % de las búsquedas realizadas en el portal estuvieron relacionadas con inmuebles en arriendo, mientras que apenas el 29 % correspondió a personas interesadas en comprar.

Esta diferencia refleja, según el análisis del sector, un escenario de cautela entre los potenciales compradores. La suspensión de nuevas postulaciones al programa Mi Casa Ya y la incertidumbre alrededor de la disponibilidad de subsidios para adquirir vivienda han afectado la confianza de algunos hogares que contemplaban dar el paso hacia la propiedad.



A esto se suma el escenario de tasas de interés. El documento señala que la tasa del Banco de la República se encuentra en 12 %, mientras que las ventas de vivienda han registrado una disminución del 8 %. En este contexto, el acceso al crédito aparece como uno de los principales obstáculos para los hogares de clase media.

Martha Valencia, CEO de Fincaraíz, considera que el plan ‘Colombia, país de propietarios’ puede abrir una oportunidad para recuperar la intención de compra, siempre que los subsidios estén acompañados de mecanismos efectivos de financiación.

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“Hacemos una lectura de oportunidad ante el plan ‘Colombia, país de propietarios’, ya que el fortalecimiento real de los subsidios tiene el potencial de reactivar la intención de compra en el segmento VIS”, señaló Valencia.

Vivienda VIS, el segmento que más necesita apoyo

El mercado de Vivienda de Interés Social es uno de los principales focos de atención. De acuerdo con el documento, este segmento ha registrado caídas superiores al 8 % tanto en ventas como en lanzamientos. La situación adquiere especial relevancia porque los hogares que buscan este tipo de vivienda dependen en mayor medida de los subsidios y de condiciones especiales de financiación para completar el cierre financiero de la compra.

Por ello, una de las solicitudes del sector es que los subsidios tengan continuidad y no se produzcan interrupciones que terminen afectando los procesos de compra. La asignación permanente de estos recursos es considerada un elemento fundamental para generar mayor confianza entre los potenciales compradores.

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El documento también destaca la importancia de conservar medidas como la Ley 2434, que permite incorporar gastos de escrituración e impuestos dentro del crédito. Según los datos citados, esta medida contribuyó a aumentar en 4,8 % los desembolsos totales pese al escenario de tasas elevadas.

Leasing habitacional, una alternativa para acceder a vivienda

Además de los subsidios tradicionales, el sector inmobiliario pone sobre la mesa modelos alternativos de acceso a vivienda. Entre ellos aparece el leasing habitacional, una modalidad que permite el arriendo de un inmueble con opción de compra.

Esta alternativa ha mostrado crecimiento durante 2026. De acuerdo con la información suministrada por Fincaraíz, las operaciones de leasing habitacional aumentaron 10,6 % durante el primer trimestre del año. Para el mercado, este mecanismo puede convertirse en una alternativa para aquellos hogares que tienen dificultades para acceder de manera inmediata a un crédito hipotecario tradicional.

La combinación entre subsidios, tasas preferenciales y modelos de arriendo con opción de compra permitiría ampliar las posibilidades de acceso, particularmente para quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Bogotá concentra buena parte de la demanda

La situación tiene una incidencia especial en Bogotá. La capital concentra el 63 % de la demanda registrada, mientras que los estratos 3 y 4 aparecen entre los grupos con mayor interés en las consultas relacionadas con vivienda.

El perfil de los usuarios también evidencia el peso de los compradores jóvenes. El 58 % de la audiencia del portal está entre los 25 y los 44 años, un grupo en el que se concentra una parte importante de quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Para estos hogares, las condiciones de financiación pueden ser determinantes para concretar una compra. El documento destaca, en ese sentido, las tasas preferenciales que ofrecen entidades como el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario, con niveles señalados de entre 10,6 % y 10,9 % efectivo anual.

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Un millón de viviendas, el reto del nuevo Gobierno

La propuesta de construir un millón de viviendas durante el próximo cuatrienio plantea un escenario de grandes expectativas para el sector inmobiliario. Sin embargo, su desarrollo dependerá de que exista una estrategia que permita conectar la oferta de vivienda con la capacidad real de los hogares para financiarla.

Los expertos consideran que la focalización de los apoyos será determinante. El comprador joven de estratos 2 a 4 aparece como uno de los grupos que más depende de los subsidios y de condiciones especiales de crédito para completar la adquisición de un inmueble.

La meta también plantea retos regionales. Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca son identificados en el documento como departamentos que concentran buena parte de la actividad crediticia del país y, por tanto, como territorios relevantes dentro de cualquier estrategia de reactivación.

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Subsidios y financiación, las claves para recuperar la demanda

El sector inmobiliario considera que la nueva política de vivienda puede convertirse en una oportunidad para estabilizar un mercado que ha mostrado debilidad durante el último año. Sin embargo, las necesidades son diferentes según el tipo de vivienda.

Mientras el segmento No VIS está más relacionado con factores como la confianza de los inversionistas y las condiciones generales de las tasas de interés, la vivienda VIS requiere, según el análisis presentado, un respaldo estatal más constante.

La propuesta pasa por combinar diferentes herramientas: subsidios directos, tasas preferenciales, leasing habitacional, beneficios tributarios y mecanismos que reduzcan los costos asociados al cierre financiero.