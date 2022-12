SuperSociedades aceptó en reorganización a los almacenes Spring Step

La Superintendencia de Sociedades, admitió en reorganización a los almacenes Spring Step; según los documentos que reposan en el expediente, la sociedad registraba a 31 de julio de 2016, obligaciones vencidas a más de 90 días por $40.934 millones, suma que corresponde al 17.6% del pasivo total.



Los informes también evidencian que la solicitud de admisión al proceso de reorganización fue realizada directamente por el representante legal y que los activos de la sociedad superan los $232.000 millones.



Reportes del representante legal, contador y revisor fiscal, indican igualmente que la sociedad se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y en descuentos efectuados a los trabajadores y que no tiene pensionados a cargo.



Al respecto, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que “el régimen de insolvencia tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de las empresas como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”.



En ese sentido, la reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su restructuración operacional, administrativa y de sus pasivos.



Escuche en este audio más información sobre:



-Dos personas muertas dejó un derrumbe al interior de una mina a cielo abierto en zona rural de Guapi, en el departamento del Cauca.



-Los organismos de socorro de Dabeiba, occidente de Antioquia, recuperaron los tres cuerpos que permanecían atrapados por un deslizamiento de tierra, que dejó como saldo siete personas muertas y siete heridas.



-Las autoridades señalaron al ELN como los responsables del hostigamiento a un grupo de policías en el municipio de Bolívar, Cauca.



-El senador y copresidente del Partido de la U, Armando Benedetti, se sumará al equipo de negociadores que buscan reorientar los acuerdos de la Habana con los promotores del NO.



-El presidente Juan Manuel Santos se reunirá hoy con el Secretario General de la OEA, que fue un organismo que participó en la veeduría de las elecciones del pasado 2 de octubre.



-Un nuevo hecho violento sacudió al municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Un ataque a bala en un establecimiento comercial dejó dos heridos, entre ellos, una mujer embarazada.



-Se presenta un monumental trancón en la Calle 80, saliendo de Bogotá, por un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 4 de la autopista Bogotá - Medellín, donde una persona murió por el choque entre particulares.



-La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, en primera instancia, a María Eugenia Martínez Delgado, quien se desempeñó como Directora del Instituto de Patrimonio Cultural, por irregularidades en la celebración de un contrato para un video de televisión.



-El Alcalde Enrique Peñalosa participará hoy en un ciclopaseo, con varios de los mandatarios que están de visita en Bogotá, en el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes.



-La aeronáutica civil espera que antes del mediodía pueda ser reabierto el aeropuerto la Nubia de Manizales, que amaneció sin operaciones, debido a la ceniza del volcán nevado del Ruiz que cayó sobre la pista en la madrugada.



-La Fiscalía de Estados Unidos se opone a la petición del ex ministro Andrés Felipe Arias de recibir libertad bajo fianza.



-Por primera vez en 115 años de historia del premio nobel, un músico se hace merecedor del premio nobel de literatura… Este año el ganador es Bob Dylan, el cantautor norteamericano del folk, considerado más poeta que músico.



-La ciudad Siria de Alepo sigue hoy bajo intensos bombardeos del régimen y de Rusia: En 48 horas han muerto por lo menos 71 civiles.



-Vamos a Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro dijo que en su reunión de esta semana con Recep Tayyip Endorgán, Presidente de Turquía, “tomó nota” y ya sabe cómo actuar en caso de que intenten sacarlo del poder.



-El "extremadamente peligroso" huracán Nicole, ahora de categoría 3, golpea hoy las islas Bermudas, situadas frente a la costa oriental estadounidense, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.