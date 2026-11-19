Tras la culminación en Nueva York de la ronda de negocios denominada Milagro Week, liderada por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, confirmó la expansión internacional de esta estrategia hacia Europa y Asia. El evento, concebido para que diversas empresas y multilaterales asuman compromisos de inversión directa en el país, concluyó con un saldo de compromisos financieros por 43.200 millones de dólares.

Próximos destinos: Madrid, Oriente Próximo y Asia

En diálogo con Mañanas Blu, el vicepresidente Restrepo detalló que el Gobierno nacional busca replicar el esquema ejecutado en Estados Unidos en otros mercados globales estratégicos. En ese sentido, destacó la importancia de la Unión Europea como socio comercial e inversionista de primer orden para la economía colombiana.

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Sobre el calendario de eventos internacionales, el funcionario declaró: "La idea es después de haber estado en nuestro primer socio comercial y de inversión, que es Estados Unidos, hacer lo mismo con el siguiente socio que es Unión Europea. Hoy, de hecho, incluso sumando Unión Europea. Unión Europea es número uno. Entonces, vamos a estar en la Unión Europea, pero con sede en Madrid, porque Madrid, o sea, España es el primer país de la Unión Europea en materia de inversión para Colombia".

Restrepo precisó que el encuentro en Madrid está programado para celebrarse en el mes de marzo, tras el cual la agenda de atracción de inversiones continuará hacia "Oriente Próximo y más adelante a Asia".



Balance y sectores clave en la Milagro Week de Nueva York

Respecto a las cifras alcanzadas al cierre de la jornada en Estados Unidos, el vicepresidente entregó el balance oficial de los recursos comprometidos por el sector privado y multilaterales. Al respecto, afirmó: "Bueno, hasta el día de hoy logramos 43,200 millones de anuncios de inversión por parte de compañías que toman la decisión de creer en el futuro de Colombia, de hacer inversiones adicionales en los próximos 3 años. o de materializar proyectos de inversión público-privada con recursos nacionales o internacionales adicionales que permitan aumentar el monto de la inversión en el país".

Entre los proyectos anunciados figuran desarrollos en infraestructura urbana y comercial alrededor del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná a cargo de Transfer Port, así como inversiones aeroportuarias en seis terminales del país por parte del grupo Azur. De igual forma, se registraron proyectos en biotecnología con Plasma Farm, agroindustria en la Altillanura, y la reactivación de proyectos de energía solar por parte de Greenwood Energy en La Guajira. A estos se suman compromisos en minería de firmas como AngloGold Ashanti y Parex, además del anuncio de Avianca para la adquisición de una nueva flota de aeronaves.

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En el ámbito financiero, Restrepo resaltó el respaldo coordinado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF para otorgar financiamiento al sector privado. Restrepo enfatizó sobre este respaldo multilateral: "Lo primero muy importante es haber sentado a tres a las tres multilaterales más importantes del mundo a que las tres conjuntamente hagan un anuncio. Eso es un respaldo a Colombia. Eso nunca se había hecho en este país".

Para encauzar la inversión multilateral y privada, el gobierno conformó una plataforma de 250 proyectos públicos, privados y de alianza público-privada (APP), ampliando sustancialmente la oferta disponible en la ventanilla única de inversión. Según el vicepresidente, el propósito central de la Milagro Week radicó en restablecer la confianza del sector productivo.

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En sus palabras, el funcionario señaló: "Yo creo que la consecuencia más importante es que Colombia entienda que la única manera de crecer es por la vía de la inversión privada".

Escuche aquí la entrevista: