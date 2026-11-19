El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, se refirió a los cambios que tendría el proyecto de reforma tributaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, luego de las modificaciones anunciadas frente a algunos de los impuestos que se contemplaban inicialmente. Según explicó, la decisión de retirar el incremento del IVA a nuevos productos también tendría consecuencias sobre el mecanismo de devolución de ese impuesto.

En entrevista con Mañanas BLU, Forero señaló que, tras las preocupaciones expresadas por diferentes partidos políticos, entre ellos el Centro Democrático, el Gobierno habría desistido de cobrar el IVA a nuevos productos de la canasta básica. Por esa razón, consideró que ya no sería necesario implementar la compensación que se había contemplado para los consumidores.

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"Lo que entendemos es que, después de que varios partidos, empezando por el Centro Democrático, planteáramos nuestras preocupaciones por el cobro del IVA a productos de la canasta básica, el Gobierno decidió no insistir en esa medida. Tengo entendido que ya no les van a cobrar ese IVA a las personas por ese tipo de productos. Por lo tanto, en principio, ya no tendría sentido implementar esa devolución", explicó el congresista.

¿Qué pasará con la devolución del IVA en la reforma tributaria?

El senador aclaró que su planteamiento se refiere exclusivamente a la devolución adicional que se había previsto para los nuevos productos que pasarían a tener una tarifa del 19 % a partir de 2028. En ese sentido, diferenció esa compensación del mecanismo de devolución parcial del IVA que ya existe en Colombia.

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"Lo que yo estaba diciendo, particularmente, es que ese monto adicional que se estaba planteando para compensar o devolverles el IVA a las personas por esos nuevos productos que iban a quedar gravados desde 2028 ya no tendría sentido", afirmó Forero.

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El congresista recordó que la devolución parcial del IVA viene desde el Gobierno del expresidente Iván Duque y consideró que ese mecanismo podría mantenerse. Sin embargo, insistió en que la compensación adicional contemplada por el nuevo cobro no tendría razón de ser si finalmente esos productos no quedan gravados con el incremento.

"Lo que venía devolviéndose antes seguramente el Gobierno lo seguirá manteniendo, pero no lo que estaba previsto para los nuevos productos, porque ya no se les va a cobrar ese IVA", precisó.

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Andrés Forero cuestionó otros impuestos de la reforma tributaria

Durante la entrevista, el senador del Centro Democrático también manifestó su preocupación por otras medidas incluidas en la discusión de la reforma tributaria, entre ellas el incremento del impuesto al carbono. Según advirtió, un aumento de esa naturaleza podría trasladarse a los precios de los combustibles y los tiquetes aéreos, además de afectar a sectores industriales como el ladrillero.

Forero señaló que los congresistas Juan Espinal y Sandra Bernal habían advertido sobre la posibilidad de que el impuesto al carbono llegara a triplicarse frente a lo contemplado inicialmente. A juicio del legislador, se trata de una medida que podría generar efectos negativos sobre diferentes actividades económicas.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno no mantuviera la reducción del impuesto de renta para las empresas, que estaba planteada para pasar del 35 % al 31 %. También expresó preocupación por posibles cambios en los parafiscales, al considerar que podrían afectar la formalización laboral y el crecimiento económico.

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Forero propuso aumentar los recortes al gasto del Gobierno

Frente a las alternativas para alcanzar el ajuste fiscal, el senador sostuvo que el Gobierno tiene margen para profundizar los recortes al gasto burocrático y eliminar gastos innecesarios, antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los colombianos.

De acuerdo con sus cálculos y los análisis realizados junto con expertos, el recorte inicialmente planteado, de 12,2 billones de pesos, podría ampliarse hasta 20,4 billones para 2027. Esto representaría 8,2 billones de pesos adicionales en ahorros para las finanzas públicas.

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El congresista también planteó explorar mecanismos de generación de activos como alternativa de financiación, con el propósito de avanzar en el ajuste fiscal sin afectar de manera desproporcionada el bolsillo de los ciudadanos.

Por otra parte, se refirió a la propuesta del presidente Abelardo De La Espriella de reducir un punto porcentual del IVA y advirtió que esa decisión tendría un costo fiscal cercano a los 7,5 billones de pesos. Por ello, pidió al Gobierno explicar de dónde saldrían los recursos para compensar ese menor recaudo.