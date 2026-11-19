El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Manuel Alvarado Nivia, lanzó fuertes cuestionamientos al manejo del Censo Económico Nacional Urbano 2024 y advirtió que el proyecto habría estado marcado por problemas de planeación, improvisaciones, decisiones administrativas y un incremento de los gastos sin resultados satisfactorios.

A través de un video publicado en su cuenta en la red social X, el funcionario aseguró que el censo que se convirtió en bandera del Gobierno anterior de Gustavo Petro, se convirtió en un “elefante de papel”.

Expresidente Gustavo Petro. Foto presidencia de Colombia.

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“Las cifras son escandalosas, más de 15.000 contratistas, más de 20.000 contratos, más de $21.000 millones de pesos en viáticos de las direcciones territoriales. Solo en 2024 se gastaron más de $220.000 millones de pesos, y no hay un resultado final a la fecha. Pero el problema va más allá del gasto, hay inconsistencias en el levantamiento y procesamiento de la información, y 3 de los 5 objetivos iniciales siguen sin cumplirse”, agregó Alvarado.

Alvarado señaló que el proyecto comenzó en 2019 y cuestionó que, pese a los recursos invertidos (que suman en total cerca $330.000 millones de pesos), todavía existen interrogantes sobre sus resultados y la utilidad de la información recopilada. En ese sentido, el director del Dane planteó la necesidad de que expertos externos revisen el trabajo realizado y determinen si los recursos invertidos cumplieron efectivamente con los objetivos previstos.



“No podemos seguir gastando recursos públicos sin resultados. La ciudadanía merece explicaciones y los recursos públicos deben traducirse en información útil para tomar decisión. Por eso acudiremos a las autoridades correspondientes para que adelanten las actuaciones necesarias. Hoy, el censo económico urbano es un elefante de papel”, agregó el funcionario.

El director agregó que los ciudadanos merecen explicaciones sobre lo ocurrido y sostuvo que la información estadística producida por la entidad debe servir para tomar decisiones y transformar los territorios, no convertirse en un gasto sin resultados concretos.