Artemis II fue un éxito; así fue el viaje a la Luna: El Radar, programa 11 de abril de 2026

El Radar del sábado 11 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Dominique Schettini, ingeniero colombo-estadounidense de la NASA, habló sobre su trabajo en la misión Artemis 2, enfocado en los sistemas de enfriamiento que protegen la cápsula Orión y a la tripulación.

de la NASA, habló sobre su trabajo en la misión Artemis 2, enfocado en los sistemas de enfriamiento que protegen la cápsula Orión y a la tripulación. Santiago Vargas, físico y astrofísico de la Universidad Nacional, explicó la relevancia científica de Artemis 2 y su papel en el objetivo de llevar humanos nuevamente a la Luna.

explicó la relevancia científica de Artemis 2 y su papel en el objetivo de llevar humanos nuevamente a la Luna. María Teresa Aya, analista internacional, analizó la tensión geopolítica en Oriente Medio y las implicaciones de la guerra en Irán para la economía global y el control energético.

Escuche el programa completo aquí: