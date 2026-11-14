Ataques con drones ponen en alerta al país: El Radar, programa 14 de noviembre de 2026

En El Radar de este sábado, 14 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la creciente amenaza del uso de drones con explosivos por parte de grupos armados en Colombia, el impacto espiritual y geopolítico de la gira pastoral del Papa León XIV por Suramérica, el ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados en Europa atribuido a Irán, y el escándalo geopolítico en Estados Unidos que provocó la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang.



Javier Andrés Flórez Henao, director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advirtió sobre la pérdida del dominio aéreo por parte del Estado colombiano al pasar de 2 ataques con drones en 2023 a más de 320 en 2026 por parte del ELN y el Estado Mayor Central. Instó a implementar respuestas tácticas inmediatas en las bases militares en lugar de depender únicamente de costosos e ineficaces escudos antidrones de largo plazo.

advirtió sobre la pérdida del dominio aéreo por parte del Estado colombiano al pasar de 2 ataques con drones en 2023 a más de 320 en 2026 por parte del ELN y el Estado Mayor Central. Instó a implementar respuestas tácticas inmediatas en las bases militares en lugar de depender únicamente de costosos e ineficaces escudos antidrones de largo plazo. Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia y presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, analizó la dimensión espiritual y geopolítica del recorrido del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. Destacó la impronta humanista del pontífice al defender la dignidad del trabajo frente a la inteligencia artificial, así como la firmeza para pedir perdón y buscar reparación ante los abusos sexuales en la iglesia.

analizó la dimensión espiritual y geopolítica del recorrido del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. Destacó la impronta humanista del pontífice al defender la dignidad del trabajo frente a la inteligencia artificial, así como la firmeza para pedir perdón y buscar reparación ante los abusos sexuales en la iglesia. Rodrigo Álvarez, especialista en concientización sobre seguridad digital en ESET Latinoamérica, explicó cómo la omisión en el cambio de contraseñas de fábrica y la falta de actualización de parches de seguridad en tecnologías IoT facilitaron el ciberataque contra los refrigeradores de supermercados en Europa. Subrayó la ciberresponsabilidad corporativa e institucional ante las crecientes amenazas a infraestructuras críticas: "La contraseña ya dejó de ser la barrera de seguridad más fuerte y tenemos que empezar a pensar en otro tipo de barreras".

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