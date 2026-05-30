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Colombia a un día de las elecciones: El Radar, programa del 30 de mayo de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 30 de mayo de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

A tan solo un día de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el panorama electoral en Colombia y las garantías para los comicios del 31 de mayo.

  • Sergio Fajardo: Ricardo Ospina conversa con el candidato presidencial sobre su trayectoria, la importancia de la educación como eje central de cambio y su propuesta de una política basada en el respeto mutuo
  • Néstor Pongutá: El experto vaticanólogo analiza la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, la cual busca dar una respuesta moral para regular y "desarmar" la inteligencia artificial en el mundo actual
  • Juan David Velasco: El profesor explica su libro ¿Quién manda en Colombia?, detallando cómo las diversas élites y constelaciones de poder han moldeado históricamente la política y la economía del país

Escuche el programa completo aquí:

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