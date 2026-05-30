Colombia a un día de las elecciones: El Radar, programa del 30 de mayo de 2026

A tan solo un día de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el panorama electoral en Colombia y las garantías para los comicios del 31 de mayo.



Sergio Fajardo : Ricardo Ospina conversa con el candidato presidencial sobre su trayectoria, la importancia de la educación como eje central de cambio y su propuesta de una política basada en el respeto mutuo

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