Colombianos en la guerra de Ucrania: El Radar, programa 3 de octubre de 2026

En El Radar de este sábado, 3 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación de los civiles en medio de la guerra en Ucrania y los testimonios de colombianos que viven allí. También se habló sobre el movimiento Aguanta Ucrania y la cumbre de superinteligencia realizada en la Casa Blanca.



Sergio Jaramillo Caro, excomisionado para la Paz de Colombia, habló sobre la guerra en Ucrania y la manera en que los civiles se han visto afectados. También se refirió al movimiento Aguanta Ucrania y destacó la importancia de la solidaridad, de entender lo que ocurre y de dejar de ser espectadores: “Esto no puede ser, hay un 55% más de bajas a civiles en Ucrania”.

habló sobre la guerra en Ucrania y la manera en que los civiles se han visto afectados. También se refirió al movimiento Aguanta Ucrania y destacó la importancia de la solidaridad, de entender lo que ocurre y de dejar de ser espectadores: Natalia Marín, colombiana residente en Kiev, contó que vive en Ucrania desde hace dos años y que en ocasiones siente temor por la situación. Señaló que vive con incertidumbre y que, durante algunos momentos, puede llegar a escuchar hasta cuatro detonaciones.

contó que vive en Ucrania desde hace dos años y que en ocasiones siente temor por la situación. Señaló que vive con incertidumbre y que, durante algunos momentos, puede llegar a escuchar hasta cuatro detonaciones. Yanko Bohdan Peñafort Lobunets, músico colombo-ucraniano residente en Zhytomyr, aseguró que los ataques se han incrementado durante la última semana. Su testimonio refleja cómo la población ucraniana ha tenido que adaptarse a la guerra y convivir con esta situación.

aseguró que los ataques se han incrementado durante la última semana. Su testimonio refleja cómo la población ucraniana ha tenido que adaptarse a la guerra y convivir con esta situación. Samir Estefan, consultor en transformación digital, habló sobre la cumbre de superinteligencia en la Casa Blanca. Señaló que Dario Amodei no asistió presencialmente, aunque firmó el documento de autorregulación, y cuestionó su alcance legal y político.

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