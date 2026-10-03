Colombianos en la guerra de Ucrania: El Radar, programa 3 de octubre de 2026

Actualizado: 3 de oct, 2026
En El Radar de este sábado, 3 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación de los civiles en medio de la guerra en Ucrania y los testimonios de colombianos que viven allí. También se habló sobre el movimiento Aguanta Ucrania y la cumbre de superinteligencia realizada en la Casa Blanca.
- Sergio Jaramillo Caro, excomisionado para la Paz de Colombia, habló sobre la guerra en Ucrania y la manera en que los civiles se han visto afectados. También se refirió al movimiento Aguanta Ucrania y destacó la importancia de la solidaridad, de entender lo que ocurre y de dejar de ser espectadores: “Esto no puede ser, hay un 55% más de bajas a civiles en Ucrania”.
- Natalia Marín, colombiana residente en Kiev, contó que vive en Ucrania desde hace dos años y que en ocasiones siente temor por la situación. Señaló que vive con incertidumbre y que, durante algunos momentos, puede llegar a escuchar hasta cuatro detonaciones.
- Yanko Bohdan Peñafort Lobunets, músico colombo-ucraniano residente en Zhytomyr, aseguró que los ataques se han incrementado durante la última semana. Su testimonio refleja cómo la población ucraniana ha tenido que adaptarse a la guerra y convivir con esta situación.
- Samir Estefan, consultor en transformación digital, habló sobre la cumbre de superinteligencia en la Casa Blanca. Señaló que Dario Amodei no asistió presencialmente, aunque firmó el documento de autorregulación, y cuestionó su alcance legal y político.
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