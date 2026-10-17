¿Expresidente Petro se lanzaría a la Alcaldía de Bogotá? El Radar, programa 17 de octubre de 2026

En El Radar de este sábado, 17 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó las marchas impulsadas por la oposición y la entrada en vigor del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que permite la intervención directa de la fuerza pública frente a actos violentos durante las protestas sociales en Colombia. También se habló sobre el estado de salud del papa León XVI, los avances de la cirugía robótica y las estrategias policiales para prevenir el consumo de sustancias en menores de edad.



Pedro Medellín, analista político colombiano, se refirió a la disputa política entre la izquierda y la derecha, así como a las marchas impulsadas por el expresidente Gustavo Petro. Durante la conversación, también se analizó la posibilidad de que el exmandatario se postule nuevamente a la Alcaldía de Bogotá, escenario que calificó como "una pelea dura".

se refirió a la disputa política entre la izquierda y la derecha, así como a las marchas impulsadas por el expresidente Gustavo Petro. Durante la conversación, también se analizó la posibilidad de que el exmandatario se postule nuevamente a la Alcaldía de Bogotá, escenario que calificó como "una pelea dura". Néstor Pongutá Puerto, vaticanólogo , habló sobre el estado de salud del papa León XVI tras el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar y la hospitalización para una cirugía en el Policlínico Gemelli de Roma. Además, explicó cómo continúa el funcionamiento de la Santa Sede y sus protocolos de seguridad, y señaló que una posible visita del pontífice a Suramérica dependerá de su evolución médica.

, habló sobre el estado de salud del papa León XVI tras el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar y la hospitalización para una cirugía en el Policlínico Gemelli de Roma. Además, explicó cómo continúa el funcionamiento de la Santa Sede y sus protocolos de seguridad, y señaló que una posible visita del pontífice a Suramérica dependerá de su evolución médica. El doctor Jonathan Cáceres Prada, director médico del Hospital Internacional de Colombia (HIC), explicó los avances del sistema robótico Mantra 3, que completó sus primeras 100 cirugías. Detalló que, aunque esta tecnología implica costos elevados, el procedimiento sigue bajo el control de un cirujano humano, quien ejecuta cada movimiento desde la consola de mando.

director médico del Hospital Internacional de Colombia (HIC), explicó los avances del sistema robótico Mantra 3, que completó sus primeras 100 cirugías. Detalló que, aunque esta tecnología implica costos elevados, el procedimiento sigue bajo el control de un cirujano humano, quien ejecuta cada movimiento desde la consola de mando. Michel González, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Soacha y reconocido como el mejor policía de Colombia, habló sobre el programa que lidera en el municipio para evitar el consumo de sustancias en niños y adolescentes. Explicó las edades en las que suele comenzar esta práctica, cómo funciona la iniciativa y los detalles de su implementación.

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