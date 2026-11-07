Grave deforestación amenaza la Amazonia: El Radar, programa 7 de noviembre de 2026

En El Radar de este sábado, 7 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la grave deforestación en la selva amazónica, el análisis del escenario político tras las elecciones de medio término en Estados Unidos junto a la crisis en Paraguay, y el estreno en Netflix de la serie Palacio al cumplirse 41 años de los hechos del Palacio de Justicia.



María Teresa Aya, analista internacional, Analizó las consecuencias de la guerra en Irán sobre el costo de vida y su impacto en los resultados electorales de medio término en Estados Unidos, así como la crisis política en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. También destacó la importancia del pragmatismo y la moderación en las relaciones diplomáticas bilaterales.

Analizó las consecuencias de la guerra en Irán sobre el costo de vida y su impacto en los resultados electorales de medio término en Estados Unidos, así como la crisis política en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. También destacó la importancia del pragmatismo y la moderación en las relaciones diplomáticas bilaterales. Andrés Hurtado García, ambientalista y escritor, advirtió sobre el panorama crítico e irreversible que enfrenta la selva amazónica y cuestionó la ineficacia de las iniciativas individuales ante la falta de presupuesto y la inacción gubernamental.

advirtió sobre el panorama crítico e irreversible que enfrenta la selva amazónica y cuestionó la ineficacia de las iniciativas individuales ante la falta de presupuesto y la inacción gubernamental. Rodrigo Botero García, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), alertó sobre la pérdida de casi 800.000 hectáreas de bosque en la Amazonia Colombiana en los últimos diez años debido al acaparamiento de tierras, la ganadería intensiva, la minería ilegal y el lavado de activos. Subrayó la magnitud transnacional de esta problemática ambiental.

alertó sobre la pérdida de casi 800.000 hectáreas de bosque en la Amazonia Colombiana en los últimos diez años debido al acaparamiento de tierras, la ganadería intensiva, la minería ilegal y el lavado de activos. Subrayó la magnitud transnacional de esta problemática ambiental. Protagonistas de la serie de Netflix Palacio relataron el reto de recrear la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y el trabajo actoral para reflejar el dolor de las víctimas. Aclararon que la producción es una aproximación desde la ficción fundamentada en años de investigación para invitar a la reflexión social.

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