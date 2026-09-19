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JEP se pronuncia ante recorte de presupuesto: El Radar, programa 19 de septiembre de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 19 de septiembre de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

En El Radar de este sábado, 19 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz, las reparaciones a las víctimas y el papel de las antiguas disidencias de las Farc. También se analizaron las expectativas del comercio durante el fin de semana de Amor y Amistad y las recomendaciones para evitar fraudes en pagos digitales.

  • Alejandro Ramelli, presidente de la JEP: habló sobre la propuesta de un nuevo recorte al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de una primera reducción de $100.000 millones. También se refirió a las antiguas Farc y la reparación de las víctimas. Destacó: "Nunca va a ser suficiente para el daño que causaron".
  • Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco: se refirió a las expectativas del comercio para el fin de semana de Amor y Amistad y a las cifras que espera alcanzar el sector durante estas fechas de mayor movimiento comercial.
  • Gustavo Vega, presidente de ACH: recomendó extremar las precauciones ante posibles fraudes en pagos digitales, especialmente a través de mensajes de texto y WhatsApp. También pidió verificar la URL de los comercios y destacó la seguridad de PSE. Señaló que, gracias a la inteligencia artificial, es fácil “duplicar y falsificar las páginas web de los comercios”.

Escuche el programa completo aquí:

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