JEP se pronuncia ante recorte de presupuesto: El Radar, programa 19 de septiembre de 2026

En El Radar de este sábado, 19 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz, las reparaciones a las víctimas y el papel de las antiguas disidencias de las Farc. También se analizaron las expectativas del comercio durante el fin de semana de Amor y Amistad y las recomendaciones para evitar fraudes en pagos digitales.



Alejandro Ramelli, presidente de la JEP: habló sobre la propuesta de un nuevo recorte al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de una primera reducción de $100.000 millones. También se refirió a las antiguas Farc y la reparación de las víctimas. Destacó: "Nunca va a ser suficiente para el daño que causaron".

habló sobre la propuesta de un nuevo recorte al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de una primera reducción de $100.000 millones. También se refirió a las antiguas Farc y la reparación de las víctimas. Destacó: "Nunca va a ser suficiente para el daño que causaron". Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco: se refirió a las expectativas del comercio para el fin de semana de Amor y Amistad y a las cifras que espera alcanzar el sector durante estas fechas de mayor movimiento comercial.

se refirió a las expectativas del comercio para el fin de semana de Amor y Amistad y a las cifras que espera alcanzar el sector durante estas fechas de mayor movimiento comercial. Gustavo Vega, presidente de ACH: recomendó extremar las precauciones ante posibles fraudes en pagos digitales, especialmente a través de mensajes de texto y WhatsApp. También pidió verificar la URL de los comercios y destacó la seguridad de PSE. Señaló que, gracias a la inteligencia artificial, es fácil “duplicar y falsificar las páginas web de los comercios”.

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