Miguel Uribe Londoño habla de su candidatura: El Radar, programa del 25 de abril de 2026

El Radar del sábado 25 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz , analizó el final de la ‘paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

, analizó el final de la ‘paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño habló sobre la contienda electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

habló sobre la contienda electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. En el marco de la Feria del Libro 2026 que se realiza en Bogotá, Hernando Cardozo Luna, autor del libro 'Que alguien me escriba un poema', reveló detalles de la presentación de su nuevo libro: "Es un libro que no es para leer de corrido. Perfecto para tener en la mesa de noche", contó en El Radar el escritor.

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