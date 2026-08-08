Nuevo Gobierno enfrenta grandes retos políticos: El Radar, programa 8 de agosto de 2026

En El Radar de este sábado 8 de agosto de 2026, Ricardo Ospina abordó los retos económicos del nuevo Gobierno, el deterioro de la seguridad nacional, la inminente crisis energética por el fenómeno del Super Niño y la prohibición de robots humanoides en Estados Unidos.



Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, se refirió a los retos económicos que enfrentará el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Advierte sobre un déficit fiscal alto y niveles de deuda que obligan a la nación a financiarse a tasas muy elevadas. Propone retomar la exploración de petróleo y gas, además de revisar las exenciones del IVA para mejorar el recaudo nacional.



se refirió a los retos económicos que enfrentará el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Advierte sobre un déficit fiscal alto y niveles de deuda que obligan a la nación a financiarse a tasas muy elevadas. Propone retomar la exploración de petróleo y gas, además de revisar las exenciones del IVA para mejorar el recaudo nacional. Guillermo León, general en retiro y presidente de ACORE, analizó los retos en materia de seguridad que enfrentará el nuevo Gobierno. Denuncia la pérdida de control territorial, la "gobernanza criminal" y un aumento del 100% en el reclutamiento forzado de menores. Propone fortalecer la inteligencia predictiva y recuperar la movilidad aérea de la fuerza pública, hoy limitada por falta de inversión.



analizó los retos en materia de seguridad que enfrentará el nuevo Gobierno. Denuncia la pérdida de control territorial, la "gobernanza criminal" y un aumento del 100% en el reclutamiento forzado de menores. Propone fortalecer la inteligencia predictiva y recuperar la movilidad aérea de la fuerza pública, hoy limitada por falta de inversión. Alejandro Castañeda, expresidente ejecutivo de Andeg, habló sobre la crisis energética que enfrenta el país y los retos del sector. Reporta un déficit de energía firme del 2.4% y deudas de 5.6 billones de pesos heredadas del gobierno anterior. Urge implementar programas de ahorro y asegurar pagos para evitar apagones masivos ante la inminencia del fenómeno del Super Niño.



habló sobre la crisis energética que enfrenta el país y los retos del sector. Reporta un déficit de energía firme del 2.4% y deudas de 5.6 billones de pesos heredadas del gobierno anterior. Urge implementar programas de ahorro y asegurar pagos para evitar apagones masivos ante la inminencia del fenómeno del Super Niño. Samir Estefan, consultor en transformación digital, explicó la prohibición de robots humanoides chinos en EE. UU. por razones de seguridad nacional. Advierte que estas máquinas podrían actuar como agentes de espionaje o fuerzas invasoras, resaltando la creciente lucha global por la soberanía de la inteligencia artificial. Plantea la necesidad de una gobernanza internacional y un "botón de apagado" para agentes autónomos.

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