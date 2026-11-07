Así influye la experiencia en lo que compramos: En Blu Jeans 7 de noviembre de 2026

Actualizado: 7 de nov, 2026
El programa del sábado, 7 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de la percepción del tiempo, y además contó con las siguientes secciones:
- En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Relojes Cool Store, un emprendimiento de Manizales que nació a partir del oficio de relojero aprendido por el padre de Juan Carlos Arcila. Actualmente personalizan relojes de pulso y pared con fotografías y diseños que buscan convertirlos en recuerdos con un significado especial para cada cliente.
- En Un Columnista nos Contó, se reflexionó sobre los límites que muchas personas se imponen a medida que cumplen años, especialmente después de los 50. La invitación fue a seguir estudiando, trabajando, emprendiendo nuevos proyectos y asumir cada etapa de la vida como una oportunidad para continuar aprendiendo.
- En Cine Zona, Juank Solarte habló sobre el estreno de Yo soy Rocky, una película que cuenta cómo Sylvester Stallone logró sacar adelante el guion de Rocky cuando atravesaba dificultades económicas y las productoras dudaban de que pudiera protagonizarlo.
- La experta en migración Sandra Clavijo explicó qué implicaciones puede tener para los inmigrantes el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos. Señaló que las leyes migratorias y los requisitos para solicitar visas no cambian automáticamente, aunque el Congreso puede ejercer mayor control sobre las decisiones y procedimientos del Gobierno.
- En el Tema Central, Emilio Jiménez Ibáñez, fundador de Facilitoría, habló sobre la economía de la experiencia y cómo los consumidores ya no eligen un producto o servicio por su utilidad, sino también por todo lo que viven alrededor de él. Explicó que una experiencia diferencial puede hacer que los clientes estén dispuestos a pagar más y recomendó a los emprendimientos identificar pequeños detalles que faciliten la vida de sus usuarios y hagan que cada atención se sienta personalizada.
- En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a El Carmen de Viboral con la ayuda de Dayana Valentina Montoya, guía local del municipio.
Escuche el programa completo aquí: