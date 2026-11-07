Así influye la experiencia en lo que compramos: En Blu Jeans 7 de noviembre de 2026

El programa del sábado, 7 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de la percepción del tiempo, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Relojes Cool Store, un emprendimiento de Manizales que nació a partir del oficio de relojero aprendido por el padre de Juan Carlos Arcila. Actualmente personalizan relojes de pulso y pared con fotografías y diseños que buscan convertirlos en recuerdos con un significado especial para cada cliente.

, se presentó la historia de Relojes Cool Store, un emprendimiento de Manizales que nació a partir del oficio de relojero aprendido por el padre de Juan Carlos Arcila. Actualmente personalizan relojes de pulso y pared con fotografías y diseños que buscan convertirlos en recuerdos con un significado especial para cada cliente. En Un Columnista nos Contó , se reflexionó sobre los límites que muchas personas se imponen a medida que cumplen años, especialmente después de los 50. La invitación fue a seguir estudiando, trabajando, emprendiendo nuevos proyectos y asumir cada etapa de la vida como una oportunidad para continuar aprendiendo.

, se reflexionó sobre los límites que muchas personas se imponen a medida que cumplen años, especialmente después de los 50. La invitación fue a seguir estudiando, trabajando, emprendiendo nuevos proyectos y asumir cada etapa de la vida como una oportunidad para continuar aprendiendo. En Cine Zona , Juank Solarte habló sobre el estreno de Yo soy Rocky, una película que cuenta cómo Sylvester Stallone logró sacar adelante el guion de Rocky cuando atravesaba dificultades económicas y las productoras dudaban de que pudiera protagonizarlo.

, Juank Solarte habló sobre el estreno de Yo soy Rocky, una película que cuenta cómo Sylvester Stallone logró sacar adelante el guion de Rocky cuando atravesaba dificultades económicas y las productoras dudaban de que pudiera protagonizarlo. La experta en migración Sandra Clavijo explicó qué implicaciones puede tener para los inmigrantes el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos. Señaló que las leyes migratorias y los requisitos para solicitar visas no cambian automáticamente, aunque el Congreso puede ejercer mayor control sobre las decisiones y procedimientos del Gobierno.

explicó qué implicaciones puede tener para los inmigrantes el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos. Señaló que las leyes migratorias y los requisitos para solicitar visas no cambian automáticamente, aunque el Congreso puede ejercer mayor control sobre las decisiones y procedimientos del Gobierno. En el Tema Central , Emilio Jiménez Ibáñez, fundador de Facilitoría, habló sobre la economía de la experiencia y cómo los consumidores ya no eligen un producto o servicio por su utilidad, sino también por todo lo que viven alrededor de él. Explicó que una experiencia diferencial puede hacer que los clientes estén dispuestos a pagar más y recomendó a los emprendimientos identificar pequeños detalles que faciliten la vida de sus usuarios y hagan que cada atención se sienta personalizada.

, Emilio Jiménez Ibáñez, fundador de Facilitoría, habló sobre la economía de la experiencia y cómo los consumidores ya no eligen un producto o servicio por su utilidad, sino también por todo lo que viven alrededor de él. Explicó que una experiencia diferencial puede hacer que los clientes estén dispuestos a pagar más y recomendó a los emprendimientos identificar pequeños detalles que faciliten la vida de sus usuarios y hagan que cada atención se sienta personalizada. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a El Carmen de Viboral con la ayuda de Dayana Valentina Montoya, guía local del municipio.

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