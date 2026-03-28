Celulares sin redes: ¿moda o necesidad?: En Blu Jeans, 28 de marzo de 2026

El programa del sábado, 28 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Avicomsi, alzando alas para el avistamiento de aves.

se habló sobre Avicomsi, alzando alas para el avistamiento de aves. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la ética profesional en las diferentes organizaciones.

se reflexionó sobre la ética profesional en las diferentes organizaciones. En el Tema Central, Germán Díaz Urrutia, sociólogo, máster en psicología social y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, se refirió a ¿Podríamos vivir con un celular sin redes sociales? ¿Estaríamos dispuestos a volver a lo básico, a la popular “flecha”?.

Germán Díaz Urrutia, sociólogo, máster en psicología social y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, se refirió a ¿Podríamos vivir con un celular sin redes sociales? ¿Estaríamos dispuestos a volver a lo básico, a la popular “flecha”?. 'La maquina de la verdad', se habló sobre mitos y realidades del vidrio como material de empaque.

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