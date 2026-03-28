Celulares sin redes: ¿moda o necesidad?: En Blu Jeans, 28 de marzo de 2026

El programa del sábado, 28 de marzo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Avicomsi, alzando alas para el avistamiento de aves.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la ética profesional en las diferentes organizaciones.
- En el Tema Central, Germán Díaz Urrutia, sociólogo, máster en psicología social y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Chile, se refirió a ¿Podríamos vivir con un celular sin redes sociales? ¿Estaríamos dispuestos a volver a lo básico, a la popular “flecha”?.
- 'La maquina de la verdad', se habló sobre mitos y realidades del vidrio como material de empaque.
Escuche el programa completo aquí: