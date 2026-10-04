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¿Educando campeones? La presión a niños atletas. En Blu Jeans, 04 de octubre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 04 de octubre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

El programa de este domingo, 04 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Qué pesa más en el éxito de un atleta infantil?, y además contó con las siguientes secciones:

  • 'La ciencia detrás de las cosas': Se explicó la física del sonido, los rangos de audición en humanos y animales, y la explosión del volcán Krakatoa como el sonido más potente registrado.
  • 'Tema Central': Se debatió sobre "Educando campeones", analizando el rol, la presión y la madurez de los padres frente al éxito y manejo de la frustración en niños deportistas.
  • 'Historias de viaje con JuanK': Se relató la historia de Diego Alfonso, un colombiano que creó en Londres una premiada heladería artesanal que resalta el café colombiano.
  • 'La máquina de la verdad': Se desmintieron y aclararon mitos sobre el bronceado y los riesgos de la exposición a los rayos ultravioleta con el concepto de médicas especialistas.

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