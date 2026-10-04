¿Educando campeones? La presión a niños atletas. En Blu Jeans, 04 de octubre de 2026

El programa de este domingo, 04 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Qué pesa más en el éxito de un atleta infantil?, y además contó con las siguientes secciones:



'La ciencia detrás de las cosas' : Se explicó la física del sonido, los rangos de audición en humanos y animales, y la explosión del volcán Krakatoa como el sonido más potente registrado.

: Se explicó la física del sonido, los rangos de audición en humanos y animales, y la explosión del volcán Krakatoa como el sonido más potente registrado. 'Tema Central' : Se debatió sobre "Educando campeones", analizando el rol, la presión y la madurez de los padres frente al éxito y manejo de la frustración en niños deportistas.

: Se debatió sobre "Educando campeones", analizando el rol, la presión y la madurez de los padres frente al éxito y manejo de la frustración en niños deportistas. 'Historias de viaje con JuanK' : Se relató la historia de Diego Alfonso, un colombiano que creó en Londres una premiada heladería artesanal que resalta el café colombiano.

: Se relató la historia de Diego Alfonso, un colombiano que creó en Londres una premiada heladería artesanal que resalta el café colombiano. 'La máquina de la verdad': Se desmintieron y aclararon mitos sobre el bronceado y los riesgos de la exposición a los rayos ultravioleta con el concepto de médicas especialistas.