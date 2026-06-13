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El desafío de no sentirse ni joven ni viejo: En Blu Jeans, 13 de junio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 13 de junio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

El programa del sábado, 13 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Niño colombiano lleva su creatividad al mundial de fútbol.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la fe es donde descansa el miedo.
  • En el Tema Central, el doctor Diego Bernardini, divulgador de salud y conferencista internacional, habló sobre ¿Qué significa psicológicamente estar en esa zona gris donde ya no somos una "joven promesa", pero estamos lejísimos de ser ancianos?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el vinotinto.

Escuche el programa completo aquí:

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