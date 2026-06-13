El desafío de no sentirse ni joven ni viejo: En Blu Jeans, 13 de junio de 2026

Actualizado: 13 de jun, 2026
El programa del sábado, 13 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Niño colombiano lleva su creatividad al mundial de fútbol.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la fe es donde descansa el miedo.
- En el Tema Central, el doctor Diego Bernardini, divulgador de salud y conferencista internacional, habló sobre ¿Qué significa psicológicamente estar en esa zona gris donde ya no somos una "joven promesa", pero estamos lejísimos de ser ancianos?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el vinotinto.
Escuche el programa completo aquí: