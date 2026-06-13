El desafío de no sentirse ni joven ni viejo: En Blu Jeans, 13 de junio de 2026

El programa del sábado, 13 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Niño colombiano lleva su creatividad al mundial de fútbol.

se habló sobre Niño colombiano lleva su creatividad al mundial de fútbol. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la fe es donde descansa el miedo.

se reflexionó sobre la fe es donde descansa el miedo. En el Tema Central, el doctor Diego Bernardini, divulgador de salud y conferencista internacional, habló sobre ¿Qué significa psicológicamente estar en esa zona gris donde ya no somos una "joven promesa", pero estamos lejísimos de ser ancianos?

el doctor Diego Bernardini, divulgador de salud y conferencista internacional, habló sobre ¿Qué significa psicológicamente estar en esa zona gris donde ya no somos una "joven promesa", pero estamos lejísimos de ser ancianos? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre el vinotinto.

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