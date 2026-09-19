¿Es más fácil prosperar donde nadie conoce su pasado?: En Blu Jeans, 19 de septiembre de 2026

El programa del sábado, 19 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Nirmal Purja, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se presentó la iniciativa Incondicionales con Risaralda, creada para recaudar recursos destinados a la reconstrucción de una clínica en Pereira que redujo su operación al 16 % después del terremoto. La primera etapa prioriza las áreas neonatal y cardiovascular.

se presentó la iniciativa Incondicionales con Risaralda, creada para recaudar recursos destinados a la reconstrucción de una clínica en Pereira que redujo su operación al 16 % después del terremoto. La primera etapa prioriza las áreas neonatal y cardiovascular. En Un columnista nos contó, En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre cómo con el paso de los años puede aumentar la paciencia, incluso cuando queda menos tiempo de vida. La idea central fue entender que los procesos necesitan madurar y que avanzar no siempre significa obtener resultados inmediatos.

En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre cómo con el paso de los años puede aumentar la paciencia, incluso cuando queda menos tiempo de vida. La idea central fue entender que los procesos necesitan madurar y que avanzar no siempre significa obtener resultados inmediatos. En el Tema Central, se debatió sobre cuánto influye el entorno en las posibilidades de crecer, reinventarse y alcanzar el éxito. Se discutió si cambiar de ciudad o país puede ayudar a dejar atrás etiquetas, errores o limitaciones del entorno conocido, aunque también se resaltó que no es indispensable irse para prosperar y que cada experiencia depende de las oportunidades y decisiones de cada persona.

se debatió sobre cuánto influye el entorno en las posibilidades de crecer, reinventarse y alcanzar el éxito. Se discutió si cambiar de ciudad o país puede ayudar a dejar atrás etiquetas, errores o limitaciones del entorno conocido, aunque también se resaltó que no es indispensable irse para prosperar y que cada experiencia depende de las oportunidades y decisiones de cada persona. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a las chivas rumberas de la mano de Asochivas Medellín y de Yuliana Corrales Manrique, directora local de Cultura del municipio de Sonsón, Antioquia

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