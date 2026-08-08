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¿Pasar del apego evitativo al apego seguro?: En Blu Jeans, 8 de agosto de 2026

En Blu Jeans del viernes, 8 de agosto de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El programa del sábado, 8 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la leyenda del galeón San José y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, el proyecto Somos Martina busca combatir la deserción escolar en mujeres causada por las barreras económicas al acceder a productos para gestionar su menstuación.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el fracaso y los errores.
  • En el Tema Central, se habló nuevamente con la psicóloga especialista en vínculos adultos, Soledad Grunert, sobre si el apego evitativo puede ser transformado a apego seguro.
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre gestión del talento humano, un área muy importante dentro de cualquier empresa.

Escuche el programa completo aquí:

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