¿Pasar del apego evitativo al apego seguro?: En Blu Jeans, 8 de agosto de 2026

El programa del sábado, 8 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la leyenda del galeón San José y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, el proyecto Somos Martina busca combatir la deserción escolar en mujeres causada por las barreras económicas al acceder a productos para gestionar su menstuación.

el proyecto Somos Martina busca combatir la deserción escolar en mujeres causada por las barreras económicas al acceder a productos para gestionar su menstuación. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el fracaso y los errores.

se reflexionó sobre el fracaso y los errores. En el Tema Central , se habló nuevamente con la psicóloga especialista en vínculos adultos, Soledad Grunert, sobre si el apego evitativo puede ser transformado a apego seguro.

, se habló nuevamente con la psicóloga especialista en vínculos adultos, Soledad Grunert, sobre si el apego evitativo puede ser transformado a apego seguro. En 'La maquina de la verdad', se habló sobre gestión del talento humano, un área muy importante dentro de cualquier empresa.

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