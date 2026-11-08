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Blu Radio  / En BLU Jeans  / ¿Por qué muchos prefieren vivir experiencias que lo material? En Blu Jeans, 8 de noviembre de 2026

¿Por qué muchos prefieren vivir experiencias que lo material? En Blu Jeans, 8 de noviembre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 8 de noviembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?

  • 'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.
  • 'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.
  • 'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.
  • 'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.

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