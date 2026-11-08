¿Por qué muchos prefieren vivir experiencias que lo material? En Blu Jeans, 8 de noviembre de 2026

El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?



'La ciencia detrás de las cosas' : Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.

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